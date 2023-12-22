Різдво на Закарпатті: афіша подій на вихідні

Цієї неділі, 24 грудня, Закарпаття вдруге за цей рік зустрічатиме Різдво. Ми спробували зібрати для вас добірку цікавих заходів, які можна відвідати з дітьми, всією сім’єю чи компанією, аби ще більше наповнитися святковим настроєм та духом Різдва.
23 грудня
Майстерклас для дітей з виготовлення Різдвяної маски для коляди та Різдвяної зрки
Різдвяна майстерні (Ужгород, вул. Капушанська, 50)
Час: 14:00-16:00.
“Вертеп Донеччини”
Закарпатський обласний музично-драматичний театр
За основу постановки, яку підготували актори Донецького академічного обласного драматичного театру з міста Маріуполя, режисерка вистави Людмила Колосович взяла п’єсу Пантелеймона Куліша «Іродова морока». Цей твір був написаний у 19 столітті, але всі алегорії та порівняння, які використав автор — лишилися актуальними.
Квитки https://concert.ua/uk/event/vertep-donechchini-uzhgorod
Початок вистави — о 18:00.
Благодійний різдвяний концерт “Від ясел до Голгофи”
Церква Адвентистів сьомого дня (вул.Підгірна, 48, навпроти будинку “Просвіти”)
Зібрані кошти будуть використані на закупівлю аптечок для військових.
Початок — о 17:00.
24 грудня
Арттерапія з елементами плейбек-театру
Арт-простір “Станція Уж” (вул. Швабська, 9)
Плейбек – це театральна творча практика, дозволяє підліткам та дорослим освоїти художні методи і прийоми існування на сцені, акторської майстерності, роботи з голосом і можливостями тіла.
Подію проводить Активна Громада від Інституту «Республіка» у межах проєкту «Активна Громада: право вибору», який здійснюється завдяки підтримці Національного Демократичного Інституту (NDI) та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Початок — о 12:00. Участь безкоштовна.
Афіша оновлюється
Varosh,
Фото різдвяної зірки Тетяни Федосенко
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.