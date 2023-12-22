Різдво на Закарпатті: афіша подій на вихідні

Цієї неділі, 24 грудня, Закарпаття вдруге за цей рік зустрічатиме Різдво. Ми спробували зібрати для вас добірку цікавих заходів, які можна відвідати з дітьми, всією сім’єю чи компанією, аби ще більше наповнитися святковим настроєм та духом Різдва.

23 грудня

Майстерклас для дітей з виготовлення Різдвяної маски для коляди та Різдвяної зрки

Різдвяна майстерні (Ужгород, вул. Капушанська, 50)

Час: 14:00-16:00.

Реєстрація обов’язкова за попереднім записом. Для реєстрації заповніть, будь ласка, за попереднім записом. Для реєстрації заповніть, будь ласка, форму

“Вертеп Донеччини”

Закарпатський обласний музично-драматичний театр

За основу постановки, яку підготували актори Донецького академічного обласного драматичного театру з міста Маріуполя, режисерка вистави Людмила Колосович взяла п’єсу Пантелеймона Куліша «Іродова морока». Цей твір був написаний у 19 столітті, але всі алегорії та порівняння, які використав автор — лишилися актуальними.

Квитки https://concert.ua/uk/event/vertep-donechchini-uzhgorod

Початок вистави — о 18:00.

Благодійний різдвяний концерт “Від ясел до Голгофи”

Церква Адвентистів сьомого дня (вул.Підгірна, 48, навпроти будинку “Просвіти”)

Зібрані кошти будуть використані на закупівлю аптечок для військових.

Початок — о 17:00.

24 грудня

Арттерапія з елементами плейбек-театру

Арт-простір “Станція Уж” (вул. Швабська, 9)

Плейбек – це театральна творча практика, дозволяє підліткам та дорослим освоїти художні методи і прийоми існування на сцені, акторської майстерності, роботи з голосом і можливостями тіла.

Подію проводить Активна Громада від Інституту «Республіка» у межах проєкту «Активна Громада: право вибору», який здійснюється завдяки підтримці Національного Демократичного Інституту (NDI) та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Початок — о 12:00. Участь безкоштовна.

Афіша оновлюється

Varosh,

Фото різдвяної зірки Тетяни Федосенко

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