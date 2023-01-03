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Різдвяні зірки для бетлегемів виготовляє майстриня Тетяна Федосенко

3 Січня 2023 1

Різдвяні зірки для бетлегемів та маски виготовляє народна майстриня Тетяна Федосенко, переселенка з Києва. З початком повномасштабної війни вони всією родиною приїхали в Мукачево, бо мама Тетяни — саме звідси, із Закарпаття.

Різдвяні зірки та маски, каже майстриня — її сезонні роботи, втім зірка тепер стала домінантою. Жінка за фахом архітектор і все життя крутилася у сфері творчості і прикладного мистецтва.

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— Спочатку, в дитинстві загорілася писанкою, потім лялькою-мотанкою, розписи дзвоників, потім пряники на Миколая, вибійка — була багато захоплень у народній творчості, — розповіла вона Varosh. — В дитинстві дідусь із бабусею привчили мене до цього. Тому те, чим я тепер займаюся, виготовлення різдвяної зірки, проведення майстеркласів, навчання і розповідь про її історію — це моє, рідне. Звіздарство дуже постраждало від радянського режиму. Зараз у мене квінтесенція всієї моєї діяльності, я відчуваю, що знаходжуся і займаюся саме тим, чим маю займатися!..

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Тетяна Федосенко, яку називають “майстринею різдвяної зірки”, починає готуватися до виготовлення різдвяних зірок та проведення майстеркласів уже навесні: вирізає форми, замовляє матеріали, вирізає палички. Також бере участь в безкоштовному онлайн-курсі “Знай Свою Україну” для всіх бажаючих знати наші традиції: детально показує як робити зірку в домашніх умовах.

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Останні кілька років Тетяна Федосенко робить також і маски для вертепників. Цього року  робитиме також маски царів, янголів, кози, чорта, смерті та інших персонажів дійства.

Цього року майстриня отримала запрошення взяти участь у Різдвяній ході звіздарів, яка відбудеться у Львові 8 січня. Вироби Тетяни Федосенко можна побачити і придбати на каналі в Інстаграмі.

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Фото з архіву Тетяни Федосенко

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