Рівень гепатиту А на Закарпатті підвищений, але контролюється, — епідеміологиня

З початку року на Закарпатті зареєстрували 125 випадків гепатиту А. Головна епідеміологиня краю Вікторія Тимчик пояснила Varosh, що це підвищений рівень захворюваності, однак не піковий. З огляду на те, що гепатит А в краї фіксують постійно і захворюваність на цей вірус в області має свою циклічність, підвищення рівня епідеміологи реєструють кожні 5-6 років. Останній ріст зареєстрували в 2013-2014 роках.

— В роки пікового загострення лікарі зареєстрували 1627 захворювань за рік (у 2013 р.), тому 125 — це очікувана кількість випадків, вважаючи циклічність і сезонність, — пояснила Вікторія Тимчик. — Роком наступного росту захворюваності мав би бути 2021 рік, але пандемія COVID-19, введення обмежувальних протиепідемічних заходів подовжили нам міжепідемічний період до 10 років. Під час пандемії дуже мало реєструвалося інших інфекційних захворювань, збудник ковіду був абсолютно домінантний.

Зі слів епідеміологині, така ситуація зрозуміла, оскільки під час пандемії люди були в самоізоляції, носили маски, обробляли роки антисептиками, і всі ці заходи сприяли тому, що інфекційні захворювання не поширювалися. Зараз ми поступово повертаємося до допандемічних років.

— Поширенню гепатиту А сприяє ще й густонаселеність Закарпаття. Крім того, населені пункти в нас розміщені по руслам річок і періодичні повені та підтоплення, коли підмиває надвірні туалети і каналізації. Крім того, на Закарпатті є проблема із водопостачанням, бо тільки 32% населення області має централізоване водопостачання і відповідно й каналізування. Здебільшого люди користуються власними приватними шахтними криницями чи свердловинами. Тому ризики поширення інфекції залишаються, — каже Вікторія Тимчик.

Вона пояснила, що для гепатиту А властивий довгий інкубаційний період, до 30 днів, буває період продрому, тобто коли людина має грипоподібний стан і немає специфічних симптомів, але людина вже хвора і виділяє збудника і тільки коли настає жовтяниця, то вже тоді людина не становить значної епідемічної небезпеки.

Епідеміологиня розповіла: в області вживають ряд протиепідемічних заходів, регулярно проводять весь комплекс протиепідемічних заходів, але ліквідація осередку гепатиту А важча і триваліша, оскільки якщо зазвичай кишкові інфекції мають короткий інкубаційний період — до 1 тижня — то ситуація з гепатитом А дещо складніша.

Вакцини: де знайти?

Вакцинація від гепатиту А є або рекомендованою, або за епідемічними показами в осередках захворювання. Закарпаття отримало гуманітарну допомогу — 800 доз вакцини від гепатиту А, цього недостатньо, це дитяча вакцина і вона була розподілена між центрами первинної медико-санітарної допомоги.

Varosh поцікавився наявністю вакцин в аптеках міста: тільки-но вони з’являються, як їх відразу ж викуповують.

Щодо сімейних лікарів, то в них вакцини є, — сказала Varosh головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак.

— Ми маємо близько 100 доз, це небагато, але до цих пір ніхо ними і не цікавився. Тільки останнім часом виріс різко ппит: лікарі просять і ми відразу ж їм даємо, — сказала вона.

Щоб не захворіти:

1. Обов’язкове миття рук з милом після кожного відвідування туалету та перед кожним прийомом їжі. Особливо важливо привити такі гігієнічні навички дітям, які є найбільш сприйнятливими до інфекції. Необхідно прослідкувати щоб у дитини в школі завжди були вологі серветки для очищення рук та індивідуальна ємність для питної води.

2. Використання для пиття та миття посуду лише перекип`яченої води (воду кип”ятити не менше 10 хв., потім дати відстоятися).

3. Не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання

4. При неорганізованому відпочинку для пиття та приготування їжі необхідно мати з собою запас питної води (краще бутильованої).

5. Перед споживанням овочі, фрукти та гіди необхідно добре промити питною водою, для споживання маленькими дітьми – обдати кип’ятком.

Найбільш дієвим заходом профілактики вірусного гепатиту А є вакцинація як дорослих, так і дітей, щеплення забезпечує імунологічний захист на 20 років.

Що робити, якщо хтось із сім’ї захворів на гострий вірусний гепатит А?

При появі перших ознак захворювання звернутися до лікаря. У приміщеннях, де перебували хворі, необхідно провести вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих розчинів.