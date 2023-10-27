На 44% більше: рівень захворюваності на CОVID-19 на Закарпатті зростає

Рівень захворюваності на COVID-19 в Закарпатській області виріс за останній тиждень на 44%. Про це в коментарі COVID-19 Varosh розповіла головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик. З жовтня епідеміологи краю моніторять ситуацію із захворюваністю на ковід у рамках моніторингу ситуації із захворюваністю ГРВІ, оскільки COVID-19 вже виключено з переліку особливо небезпечних інфекцій.

— В цілому за попередній тиждень, станом на понеділок, 23 жовтня, заклади охорони здоров’я області зареєстрували 154 випадки захворюваності на COVID-19. Це на 44% більше, ніж за минулий тиждень, коли було зареєстровано 107 випадків захворювання на коронавірус, — пояснила Вікторія Тимчик. — Найбільше на COVID-19 хворіють дорослі — 142 випадки зі 154 — 30-64 роки, на другому місці — люди старші 65 років. Минулого тижня госпіталізовано було 74 людини.

Якщо говорити про райони з найбільшим рівнем поширення хвороби, то, за словами епідеміологині, воно корелює з показниками захворюваності на ГРВІ в цілому. Минулого тижня найбільший показник захворюваності був в Ужгородському, Мукачівському та Берегівському районах (56, 36 та 33 випадки відповідно).

Щодо вакцин, то наразі Закарпаття має можливість вакцинувати проти COVID-19 вакциною Pfizer, вся вакцина розподілена на пунктах щеплення.

Для захисту потрібно мати повний вакцинальний комплекс — перша і друга доза, якщо ми говоримо про Pfizer або Coronavac, або одна доза Jonson і один бустер. Для осіб із груп ризику рекомендується введення ще одного бустера.

Якщо людина пропустила бустер, але має попередні вакцинації, то зараз, оскільки COVID-19 вже не є особливо небезпечною інфекцією, то людина лікується вдома як зі звичайним гострим респіраторним захворюванням. Бажано звернутися до лікаря, щоб ми мали можливість контролювати рівень захворюваності, але всі особливі постанови МОЗу скасовані, оскільки пандемія закінчилася. Тактику лікування прописуватиме вже сімейний лікар.

Varosh,

Фото ілюстративне

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