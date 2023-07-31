Рекорд України: 6-метровий державний прапор винесли на всі 6 вершин двотисячників Закарпаття

Троє закарпатців — Іштван Цап, Богдан Попадич та Павло Трифонов — підняли за один день найбільший, наразі, прапор України (6х3 м) на вершинах усіх шести двотисячників України. Ця подія була зафіксована як рекорд України, — розповів Varosh Іштван Цап.

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— В суботу, 29 липня вранці ми стартували з Ясіня і пізно ввечері спустились в село Луги. В 07:07 прапор підняли на горі Петрос (2020 м.). Потім наш прапор замайорів на Говерлі (2061 м.), на Ребрах (2001 м.), на горі Гутин Томнатик (2016 м.), Бребенескул (2035 м.). І в 18:25 прапор України підняли на горі Піп Іван (2022 м.). Загальна протяжність пішого маршруту склала 57 км, загальний набір висоти – 3058 м.

Іштван Цап розповів: намагалися максимально об’єктивно фіксувати час старту, сходження на кожну вершину. Загальну протяжність маршруту фіксували спеціальні трекери. Після проходження все це відділи в офіс Книги Рекордів України. Диплом команді вислали наперед, щоб вони могли підняти його на вершині, але, за словами Іштвана Цапа, за спільною, двосторонньою домовленістю юридичної сили він набув у тому випадку, якщо вони чесно пройдуть весь маршрут і нададуть усі фото- та відеодокази маршруту.

Прапор пошили самі, зробивши його в символічних розмірах — 6 на 3 метри, оскільки йшли на 6 вершин.

— На прапорі ми написали всі 6 вершин і на кожній фіксували час, коли на неї піднялися, —пояснив Іштван Цап. — коли на вершині розгортали прапор, то до нас підходили люд, розпитували нас, допомагали тримати прапор, бо там же вітри дмуть… Вітали нас, пригощали смаколиками…

Прапор разом з дипломом та фото з вершин обіцяють подарувати людині, яка зробила найбільший донат на ЗСУ. Карту повідомлять в офіційному повідомленні про оголошення рекорду, — сказав Іштван Цап.

“Ми не є спортсменами – ми прості люди, які безмежно закохані в гори. І, попри сталий стереотип про те, що наші Карпати безмежні і могутні – хотіли привернути увагу людей до того, що, в дійсності, наші гори дуже вразливі та беззахисні. Наші гори займають менше 5% території України. До прикладу, в Австрії гори займають понад 60% території. І тому кожна українська гора безцінна, кожна полонина – унікальна, кожна гірська річка – неповторна. І ми зобов’язані їх дбайливо берегти”, — написав він на своїй сторінці у Фейсбуці

Varosh,

Фото надані Іштваном Цапом

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