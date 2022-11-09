Re:Open Zakarpattia 2022 буде присвячений сміливості та стійкості України (Програма)

Форум пройде в онлайн-форматі 11-12 листопада.
Re:Open Zakarpattia зберігає свою первинну місію бути форумом ідей та рішень для розвитку Закарпатської області. Але цьогоріч в ході дискусій Закарпаття буде аналізуватися як надійний тил України в умовах війни з Росією, плацдарм для європейської та євроатлантичної інтеграції та майбутньої відбудови / модернізації України.
З міркувань безпеки та огляду на військовий стан в країні, цьогоріч форум проводиться онлайн. Всі панелі з форуму будуть транслюватися наживо, як у соціальних мережах Facebook та YouTube. Відтак глядачі можуть переглянути дискусії як в режимі реального часу, так і в записі, при чому 2 мовами, українською та англійською.
Трансляція на Facebook буде доступна тут.
Трансляції на Youtube будуть доступні тут:
10:20 – 10:30 – Офіційне відкриття
10:30 – 11:00 – Промова Олександри Матвійчук, Центр громадянських свобод: “Права і свободи, за які воює Україна”
11:00 – 12:30 – Панель №1. Як Західна Україна стала надійним тилом України та як зробити більше: інтеграція ВПО, релокація бізнесу та початок відбудови
Спікери:
Модератор: Росана Тужанська, директор платформи “Тепле місто”
12:30 – 14:00 – Панель №2. Відбудова України: з чого почати і яка роль західних регіонів України
Спікери:
Модератор: Зоя Казанжи, письменниця
14:00 – 15:00 – Перерва
15:00 – 16:00 – Панель №3. Економічна дипломатія в умовах війни: забезпечення стійкості з одночасною інтеграцією до ЄС
Спікери:
Модератор: Євген Глібовицький, засновник pro.mova, член Несторівської групи
16:00 – 17:00 – Панель №4. “Розмова союзників”: меседжі з Варшави, Будапешту, Бухаресту, Братислави та Праги
Спікери:
Модератор: Олександр Сушко, виконавчий директор МФ “Відродження”
17:00 – 18:00 – Діалог про Захід з Ольгою Стефанішиною, Віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Модератор: Євген Глібовицький, засновник pro.mova, член Несторівської групи
10:00 – 11:00 – Панель №5. Формула української стійкості під час війни
Спікери:
Модератор: Євген Глібовицький, експерт з довготермінових стратегій
11:00 – 12:00 – Панель №6. Закарпаття як новий дім: найкращі практики інтеграції ВПО силами (не)звичайних людей.
Модератор: Катерина Ірха, політолог
12:00 – 13:00 – Панель №7. Волонтери – це люди зі сталі: як зберегти довіру, сили та законність
Спікери:
Модератор: Євген Глібовицький, експерт з довготермінових стратегій / Зоя Казанжи, експерт з комунікації
13:00 – 14:00 – Перерва
14:00 – 15:30 – Панель №8. Як Україна побудувати систему реабілітації військових: Закарпаття як історична оздоровниця Європи
Спікери:
Модератор: Наталя Кабацій, Комітет медичної допомоги в Закарпатті
15:30 – 17:00 – Родинна Європа: Роль і місце України у формуванні нової Центральної Європи
Спікери:
Модератор: Тетяна Огаркова, літературознавиця
17:00 – 17:15 – Офіційне закриття форуму
Організатори форуму відкриті для співпраці, можете писати нам з пропозиціями на нашу пошту Reopen.Zakarpattia@gmail.com
Приєднуйтеся!
Як це було минулих років:
Форум “Re:Open Zakarpattia 2022” реалізується ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що дає можливість втілити задумане на основі принципів відкритості, об’єктивності та незалежності.
Інститут Центральноєвропейської Стратегії (The Institute for Central European Strategy, ICES) – це громадська організація, яка заснована в Ужгороді в 2019 році та діє за принципом «мозкового центру» (think tank).
Форум “Re:Open Zakarpattia 2022” проводиться вже утретє поспіль, і за ці роки об’єднав міністрів, депутатів різних рівнів, у тому числі членів Європейського парламенту, а також експертів, журналістів.