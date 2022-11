Re:Open Zakarpattia 2022 буде присвячений сміливості та стійкості України (Програма)

Форум пройде в онлайн-форматі 11-12 листопада.

Re:Open Zakarpattia зберігає свою первинну місію бути форумом ідей та рішень для розвитку Закарпатської області. Але цьогоріч в ході дискусій Закарпаття буде аналізуватися як надійний тил України в умовах війни з Росією, плацдарм для європейської та євроатлантичної інтеграції та майбутньої відбудови / модернізації України.

З міркувань безпеки та огляду на військовий стан в країні, цьогоріч форум проводиться онлайн. Всі панелі з форуму будуть транслюватися наживо, як у соціальних мережах Facebook та YouTube. Відтак глядачі можуть переглянути дискусії як в режимі реального часу, так і в записі, при чому 2 мовами, українською та англійською.

Трансляція на Facebook буде доступна тут.

Трансляції на Youtube будуть доступні тут:

Програма форуму

День 1, п’ятниця, 11 листопада

10:20 – 10:30 – Офіційне відкриття

10:30 – 11:00 – Промова Олександри Матвійчук, Центр громадянських свобод: “Права і свободи, за які воює Україна”

11:00 – 12:30 – Панель №1. Як Західна Україна стала надійним тилом України та як зробити більше: інтеграція ВПО, релокація бізнесу та початок відбудови

Спікери:

Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА Руслан Запаранюк, голова Чернівецької ОВА Золтан Бабяк, міський голова Берегова Андрій Садовий, міський голова Львова Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська

Модератор: Росана Тужанська, директор платформи “Тепле місто”

12:30 – 14:00 – Панель №2. Відбудова України: з чого почати і яка роль західних регіонів України

Спікери:

Мустафа Найєм, заступник Міністра інфраструктури України Павло Шеремета, міністр економіки України 2014, почесний консультант Globsec Ласло Папп, міський голова Дебрецена (Угорщина) Андрій Шекета, перший заступник голови обласної ради Едуард Бураш, радник прем’єр-міністра Словацької Республіки з питань транскордонного співробітництва

Модератор: Зоя Казанжи, письменниця

14:00 – 15:00 – Перерва

15:00 – 16:00 – Панель №3. Економічна дипломатія в умовах війни: забезпечення стійкості з одночасною інтеграцією до ЄС

Спікери:

Олександр Баньков, Державний Секретар МЗС України (привітання) Тарас Качка, Торговий представник України Василь Іванчо, заступник голови Закарпатської ОВА Ірина Мацепура, депутат Закарпатської обласної ради Вікторія Алексович, генеральний директор «Вуд Інтернаціонал»

Модератор: Євген Глібовицький, засновник pro.mova, член Несторівської групи

16:00 – 17:00 – Панель №4. “Розмова союзників”: меседжі з Варшави, Будапешту, Бухаресту, Братислави та Праги

Спікери:

Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету з питань інтеграції України з ЄС Давід Стулік, старший аналітик дослідницького центру Європейські цінності в Празі Тадеуш Іванскі, керівник департаменту з питань України, Білорусі і Молдови, Центр Східних досліджень Мартон Шюберл, директор Інституту закордонних справ і торгівлі при МЗС Угорщини

Модератор: Олександр Сушко, виконавчий директор МФ “Відродження”

17:00 – 18:00 – Діалог про Захід з Ольгою Стефанішиною, Віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Модератор: Євген Глібовицький, засновник pro.mova, член Несторівської групи

День 2, субота, 12 листопада

10:00 – 11:00 – Панель №5. Формула української стійкості під час війни

Спікери:

Юлія Лапутіна, Міністерка у справах ветеранів України Олена Богдан, Держслужба з етнополітики та свободи совісті Юлія Тищенко, співзасновник Нацплатформи Володимир Лупацій, співзасновник Нацплатформи Петро Бурковський, аналітик фонду Демократичні ініціативи Олег Саакян, співзасновник Нацплатформи

Модератор: Євген Глібовицький, експерт з довготермінових стратегій

11:00 – 12:00 – Панель №6. Закарпаття як новий дім: найкращі практики інтеграції ВПО силами (не)звичайних людей.

Інна Пригара, волонтерка, членкиня ГО “Закарпатська асоціація місцевого розвитку” Катерина Терехова, рестораторка, волонтерка, організаторка шелтеру для 59 ВПО на Закарпатті Валерія Габор, голова БО “Благодійний фонд “Сила Ужгорода” Адрієн Давид, співзасновниця молодіжного хабу “Здибанка” у Батівській громаді Наталія Кабацій, директорка БО “Комітет медичної допомоги в Закарпатті”

Модератор: Катерина Ірха, політолог

12:00 – 13:00 – Панель №7. Волонтери – це люди зі сталі: як зберегти довіру, сили та законність

Спікери:

Роман Грищук, народний депутат Галина Ярцева, Рух підтримки закарпатських військових Андрій Любка, письменник

Модератор: Євген Глібовицький, експерт з довготермінових стратегій / Зоя Казанжи, експерт з комунікації

13:00 – 14:00 – Перерва

14:00 – 15:30 – Панель №8. Як Україна побудувати систему реабілітації військових: Закарпаття як історична оздоровниця Європи

Спікери:

Іван Миронюк, професор УжНУ Федір Шандор, солдат ЗСУ Зінов’єва Катерина, лікар фізичної реабілітаційної медицини Тьєррі Лісія, клінічний психолог (Франція)

Модератор: Наталя Кабацій, Комітет медичної допомоги в Закарпатті

15:30 – 17:00 – Родинна Європа: Роль і місце України у формуванні нової Центральної Європи

Спікери:

Володимир Єрмоленко, філософ, головний редактор UkraineWorld Кшиштоф Чижевський, засновник Центру «Пограниччя — мистецтв, культур, народів» (Польща) Алвідас Нікжентайтіс, президент Литовського національного історичного комітету

Модератор: Тетяна Огаркова, літературознавиця

17:00 – 17:15 – Офіційне закриття форуму

Організатори форуму відкриті для співпраці, можете писати нам з пропозиціями на нашу пошту Reopen.Zakarpattia@gmail.com

Форум “Re:Open Zakarpattia 2022” реалізується ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що дає можливість втілити задумане на основі принципів відкритості, об’єктивності та незалежності.

Інститут Центральноєвропейської Стратегії (The Institute for Central European Strategy, ICES) – це громадська організація, яка заснована в Ужгороді в 2019 році та діє за принципом «мозкового центру» (think tank).

Форум “Re:Open Zakarpattia 2022” проводиться вже утретє поспіль, і за ці роки об’єднав міністрів, депутатів різних рівнів, у тому числі членів Європейського парламенту, а також експертів, журналістів.