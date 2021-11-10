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Re:Open Zakarpattia 2021. Як це було (РЕПОРТАЖ)

10 Листопада 2021 39

5-6 листопада пройшов ІІ-й форум ідей та рішень “Re:Open Zakarpattia”. Цьогоріч він мав фокус на темі розвитку мультикультурних фронтирів України, соціальній згуртованості, інтеграції та протидії дезінформації.

День 1, п’ятниця, 5 листопада

Панель №1. Західні мультикультурні фронтири України: що вони можуть, чого потребують та чому вони важливі для згуртованості країни і її інтеграції в євроатлантичний Захід

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Панель №2. Діалоги про Європу з міністром закордонних справ України Дмитро Кулебою

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Панель №3. Що чекає регіони України після децентралізації? Як забезпечити розвиток і згуртованість та Презентація результатів дослідження SCORE 2021 “Децентралізована та згуртована Україна”. 

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Панель №4. Дискусія про Україну в Центральній Європі за участі послів

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Панель №5. Місце України у Центральній Європі як геополітичному регіоні: як будувати мости та долати кордони

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День 2, субота, 6 листопада

Панель №6. Які можливості для Закарпаття та інших регіонів України мають міжнародні партнери та організації 

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Панель № 7. Освіта в мультикультурних регіонах: як зупинити “падіння” та забезпечити прогрес

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Панель №8. Закарпаття як новий дім: особисті історії людей

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Панель №9. Міжетнічні відносини в Україні: як забезпечити довіру та порозуміння; як протидіяти дезінформації та розпалюванні ворожнечі

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Панель №10. “Зелений курс для Закарпаття”: як збалансувати розвиток та екологічні виклики

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Панель №11. Надихаючі історії із Закарпаття і не тільки, про які має знати Україна та весь світ

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Панель №12. “Деколонізація” України: Чому це досі важливо і що варто зробити

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Відео з першого дня

Відео з другого дня

Varosh 

Фото: Карл Смутко

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# Re:Open Zakarpattia 2021 # РЕПОРТАЖ

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