Re:Open Zakarpattia 2021. Як це було (РЕПОРТАЖ)

5-6 листопада пройшов ІІ-й форум ідей та рішень “Re:Open Zakarpattia”. Цьогоріч він мав фокус на темі розвитку мультикультурних фронтирів України, соціальній згуртованості, інтеграції та протидії дезінформації.

День 1, п’ятниця, 5 листопада

Панель №1. Західні мультикультурні фронтири України: що вони можуть, чого потребують та чому вони важливі для згуртованості країни і її інтеграції в євроатлантичний Захід

Панель №2. Діалоги про Європу з міністром закордонних справ України Дмитро Кулебою

Панель №3. Що чекає регіони України після децентралізації? Як забезпечити розвиток і згуртованість та Презентація результатів дослідження SCORE 2021 “Децентралізована та згуртована Україна”.

Панель №4. Дискусія про Україну в Центральній Європі за участі послів

Панель №5. Місце України у Центральній Європі як геополітичному регіоні: як будувати мости та долати кордони

День 2, субота, 6 листопада

Панель №6. Які можливості для Закарпаття та інших регіонів України мають міжнародні партнери та організації

Панель № 7. Освіта в мультикультурних регіонах: як зупинити “падіння” та забезпечити прогрес

Панель №8. Закарпаття як новий дім: особисті історії людей

Панель №9. Міжетнічні відносини в Україні: як забезпечити довіру та порозуміння; як протидіяти дезінформації та розпалюванні ворожнечі

Панель №10. “Зелений курс для Закарпаття”: як збалансувати розвиток та екологічні виклики

Панель №11. Надихаючі історії із Закарпаття і не тільки, про які має знати Україна та весь світ

Панель №12. “Деколонізація” України: Чому це досі важливо і що варто зробити

Відео з першого дня

Відео з другого дня

Varosh

Фото: Карл Смутко