Пимін Давідов, музикант з Ужгорода, випустив свій перший україномовний трек “Vira”

Pymin — український композитор та електронний продюсер, ужгородець — записав свій перший україномовний трек “Vira”. У 2021 році вийшов дебютний альбом Пиміна Давідова «Ultrashell» на лейблі WindyWishTree. Після тривалої паузи, музикант повертається з новим треком “Vira” за участі фолк гурту “Щука-Риба”. Написаний під час масованих обстрілів Києва.

— Мені хотілося створити світлу пісню, яка б змогла об’єднати всіх від Ужгорода до Харкова, від Рубіжного до Сімферополя, всіх тих, хто сьогодні бореться зі злом, не покладаючи рук, — розповів музикант у коментарі Varosh.

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Слова твору прийшли до нього в кінці осені, під час “блек аутів”, “коли залишалося тільки вірити в нашу міцність, силу ЗСУ та підтримку всього світу”. Невдовзі вдалося записати й звести орган та цимбали, на яких зіграв сам.

— У «Vira» я вклав свої думки про цілі покоління українців, які постійно боролися і власне, продовжують боротися за можливість бути, — каже Пимін. — Якщо зібрати до купи всі репресії та режими вчинені на нашій землі, задаєшся питанням, що нас стільки часу вело? І знову таки — віра. За звучанням, це найсвітліший трек, з мого майбутньому альбому, як перший промінь серед похмурих хмар. Візуалізувавши це, я вирішив запропонувати фольклорному гурту Щука-Риба прийняти участь, адже ми давно товаришуємо і їхня творчість завжди була для мене чимось світлим.

“Vira” — перший трек з майбутнього тріп-хоп альбому, який вийде на початку осені. Слухати трек можна на ffm.to/vira .

Varosh,

Фото надане музикантом

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