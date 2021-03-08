Музикант із Ужгорода Pymin випустив перший альбом та створив колабу з Аліною Паш

1 березня електронний продюсер та музикант Pymin (ужгородець Пимін Давідов, раніше відомий під псевдонімом MUND, також він є відомим фотографом) представив дебютний альбом Ultrashell. Це перший альбом саме в проєкті Pymin, а раніше він уже випустив альбом Hunting у творчості MUND.

Ultrashell – суміш техно з переосмисленою фолькльорною музикою, ембієнт, а також колаборація зі співачкою Аліною Паш.

Техно змінює свою первинну форму, а ледь вловимі фольк-мотиви не відразу вгадуються, адже Pymin створює нове прочитання української фольклорної музики. Наприклад, поєднує звучання тилинки зі жвавими ударами в “Pagan Temper”, або ж експериментує із вокальними партіями жіночого колективу “Світанок” та енігматичною грою на бандурі в “Insomnia”.

В альбомі присутня колаборація “Liberation” зі співачкою Аліною Паш, яка від шепоту до крику промовляє немов мантру: «Dance is liberation, turn your imagination».

Альбом складається із семплів та звуків, записаних із магнітних стрічок. Саме це надає кожному треку унікальну деталізовану текстуру.

У своїй музичній роботі Pymin дає змогу не просто спостерігати за зміною музичних настроїв, а й за модифікацією звуку. Адже для кожного треку використовувався практично однаковий саунд, проте суттєво видозмінений.

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