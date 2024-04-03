Пилове забруднення залишає територію України і рухається в бік росії

Пилове забруднення повітря, яке прийшло на Закарпаття з боку Середземномор’я, з півночі Африки, наразі відходить на схід України, на територію окупованих республік та росію. Про це в коментарі Varosh повідомив директор Закарпатського гідрометцентру Василь Манівчук.

З його слів, мряка, розмита хмарність, яку можна було спостерігати 1-2 квітня в містах області, досить швидко очистилась внаслідок дощу.

— Цей фронт прийшов із заходу і рухається на схід, залишаючи територію країни. В найближчі два дні ми очікуємо мінливу хмарність, яка зміниться 5-6 квітня на доволі теплу погоду вже без пилових часток. Пік забруднення ми вже пережили і нових хвиль не варто очікувати, — пояснив Василь Манівчук.

Загалом, стосовно чистоти повітря в Ужгороді директор гідрометцентру сказав, що воно містить підвищені показники діоксиду азоту та формальдегіду. За індексом забрудненості повітря місто знаходиться десь посередині інших міст України.

— Оскільки промисловість у нас несильно розвинена, то забруднюється повітря за рахунок автомобільного транспорту, — пояснив Василь Манівчук.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне, Слово і діло

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