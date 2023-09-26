Пункти Незламності запрацюють з 1 жовтня по всьому Закарпаттю

З початку жовтня всі наявні на території Закарпаття Пункти Незламності починають діяти. Таке рішення підтримали під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, — написав перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
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— Це не нагальність, а загальна тенденція по всій країні, — запевнили Varosh в ОВА — В Ужгороді діє 16 Пунктів Незламності. Всі Пункти по області запрацюють у форматі закладів, на базі яких вони розгорнуті. Мусимо бути готові до різних подій.
Загалом в області створили 468 Пунктів Незламності, з яких 265 створені на базі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 41 – від ГУ ДСНС в Закарпатській області; 159 – АЗС, аптеки, відділення банків, супермаркети та 3 – залізничні вокзали (Ужгород, Чоп, Мукачево).
Найближчий Пункт Незламності шукайте на мапі: https://nezlamnist.gov.ua/.
Varosh,
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