Пункти Незламності розгортають у всіх областях України

Пункти Незламності — місця, куди кожен зможе прийти в разі тривалого відключення електроенергії — розгортають у всіх регіонах України. Про це повідомляє голова Закарпатскої ОВА Віктор Микита на своїй сторінці в Telegram.

В таких Пунктах Незламності, не зважаючи на відключення електроенергії, передбачається наявність тепла, води, освітлення, інтернету, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення мам та дітей. В планах обладнати всі Пункти системами супутникового зв’язку Starlink.

Вже зараз підготовлено понад 4 000 Пунктів Незламності і їх ставатиме все більше.

Знайти найближчий для себе Пункт Незламності можна на сайті проєкту, а бізнес, за цим же посиланням, зможе подати заявку для облаштування свого ПН. На інтерактивній мапі, окрім ПН, міститься інформація про найближчі АЗС, аптеки і магазини, які працюватимуть на генераторах.

В Закарпатскій ОВА Varosh повідомили, що на Закарпатті такі пункти теж готують до користування.

Varosh

Фото: Вгору. Пункт Незламності в Херсоні

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