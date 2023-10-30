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Новини

Пригодницька повість про Івана Силу вийшла у новій вдосконаленій редакції

30 Жовтня 2023 41

В Ужгороді відбулася презентація нової редакції пригодницької книги закарпатського письменника Олександра Гавроша “Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу”. Нове, удосконалене видання нещодавно побачило світ у видавництві “А-ба-ба-га-ла-ма-га”.

Як розповів виданню Varosh автор книги, письменник Олександр Гаврош, сюжет книги не зазнав втручань, робота велася над художнім вдосконаленням образів та мовним пропрацюванням тексту.

«Оскільки перше видання книги вийшло 16 років тому, а як письменник я, сподіваюся, що вдосконалююся та зростаю, то я вирішив допрацювати текст з огляду на нинішній свій письменницький досвід. Роботою задоволений – книга стала ґрунтовнішою і якіснішою з художньої точки зору. Тепер вона буде більш цікава не лише дітям, але і для дорослого читача», – розповів Олександр Гаврош.

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У підсумку письменницького вдосконалення обсяг книги «Неймовірні пригоди Івана Сили” зріс на 15%, в ній додалося художніх деталей та мовних вдосконалень.

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Нове видання вже надійшло у продаж у книгарні міста.

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Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Книгарні Є в Ужгороді

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# видання # Іван Сила # книга # Олександр Гаврош

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