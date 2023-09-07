Проєкт сміттєпереробних кластерів презентували в Закарпатській ОВА

Створення п’яти сміттєпереробних кластерів на Закарпатті анонсувало Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Створити їх планують в Ужгородському, Мукачівському, Хустському, Тячівсько-Рахівському та Берегівському районах, — йдеться в повідомленні Закарпатської ОВА.

Проєкт Закарпатського регіонального плану управління відходами розробили ще у 2021 році експерти проекту міжнародної технічної допомоги APENA3 спільно із органами місцевої влади за підтримки Міндовкілля. Після початку війни документ переглянули та адаптували до умов сьогодення.

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Як розповів Varosh директор департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА Юрій Шпонтак, сміттєпереробний кластер — широке поняття, яке включає в себе фактично всю розбудову інфраструктури від збору, сортування, перевантаження, переробку і вже насамкінець власне сміттєпереробний завод.

— Воно розтягнуто на площі, оскільки пов’язане з логістичними рукавами, — пояснив він. — Плюс мають бути передбачені комунальні точки для відсортованого сміття. Планується мінімум 64, за кількістю ТГ, комунальних острівців, в деяких громадах їх має бути більше.

Зі слів Юрія Шпонтака, на початку розробки проєкту, у 2021 році не передбачали повномасштабної війни та того, що Закарпаття прийме стільки внутрішньо переміщених людей.

— У планувальних можливостях потужностей заводів, які могли б переробляти наявне сміття, дуже важко передбачити такі сплески, — каже директор департаменту. — Тому експерти проекту APENA3 розглядали розміщення потужностей із запасом, враховуючи досвід 2022 року.

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Виходячи із доступних технологій на ринку, експерти прораховували моменти стосовно інвестиційної складової — загалом 5 варіантів вартості розміщення побутових відходів на території області. Усі вони вийшли 4-5 млрд грн.

— Перший варіант — регіональні полігони. Це були б 5 полігонів, де після переробки та сортування захоронювалися б відходи. Найдорожчий варіант — сміттєспалювальний завод, який відразу відпадає. Крім того, є певне несприйняття такого варіанту. Також соціальне несприйняття має й полігон, — каже Юрій Шпонтак.

На думку міжнародних експертів, найприйнятнішими є механіко-біологічне оброблення 100% змішаних твердих побутових відходів з проведенням анаеробного зброджування органічних фракцій або їх компостування, з отриманням RDF палива. Це дозволить досягти стратегічних цілей реформи управління відходами, а також забезпечити виробництво вторинної сировини, палива або енергії.

Проект Регіонального плану області ще має бути доопрацьований, пройти стратегічну екологічну оцінку та бути затвердженим відповідно до вимог чинного законодавства.

Varosh

Фото Закарпатської обласної ради, архівне: етап будівництва сміттєсортувального заводу в с.Яноші Берегівського району

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