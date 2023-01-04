Сміттєсортувальний завод на Закарпатті побудують за кошти ЄС. Надійшов останній транш від Угорщини

Європейське об’єднання територіального співробітництва ТИСА, учасником якого є Закарпатська обласна рада, отримало від уряду Угорщини 915 млн. форинтів на будівництво сміттєсортувального заводу у селі Яноші Берегівського району. Це останній транш коштів на будівництво, — йдеться на сторінці Закарпатської обласної ради у Фейсбуці.

Як повідомили Varosh у пресслужбі облради, переговори про будівництво заводу тягнулися кілька років і гальмувалися через пандемію і минулого року — через війну в Україні та економічну кризу в Європі. Та все ж в кінці 2022 року Грантова Угода інфраструктурного проєкту Zero Waste (нуль відходів з побудови сміттєтортувального заводу у с. Яноші Берегівського району) була підписана.

“Загальна вартість будівництва цього об’єкту становить 7,7 млн. євро. Перша угода стосується коштів ЄС у розмірі 5 млн. євро; друга грантова угода – на 2,7 млн. євро, які має додати уряд Угорщини”, — пишуть у повідомленні.

Інвестування розділено на кілька етапів. Програма прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства завершується у грудні 2023 року, тому тепер облрада почала пошуки підрядників, які зможуть вкластися з будівництвом у визначені терміни.

Varosh

Фото Закарпатської обласної ради

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