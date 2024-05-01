Мистецтво витинанки: великодня колекція домашнього текстилю SHPALTA

Закарпатський бренд хусток SHPALTA напередодні великодніх свят представив нову колекцію домашнього текстилю у співробітництві з Дарією Альошкіною – найвідомішою українською витинанкаркою, учасницею Paris Design Week та Maison & Objet.

“Коли я вперше побачила ажурні витинанки Дарії, то зрозуміла, що хочу зробити це тендітне та надскладне мистецтво ближчим до кожного українця”, – розповідає засновниця бренду Shpalta Альона Загоруйко.

“Всі звикли бачити роботи Дарії у великих музейних чи публічних просторах, а у нас була мрія, щоб кожна українська родина мала свою особисту витинанку”, – каже Альона. Спеціально для Shplata Дарія Альошкіна розробила унікальну витинанку, що стала основою великодньої колекції, яка складається зі святкового ранера та серветок для кошика.

У візерунок мисткиня заклала глибокий символізм. У центрі — поєднання тризубів — символ нашої державності, знак волі. По канту ряд із безконечників. Вони вказують на життєвий шлях і нагадують про плинність часу. У кутах — Дерево життя. Це символ родини й роду. А на деревах пари голубів — це кохання. Є на хустці і серця — символ щасливого сімейного життя. Восьмипроменева зірка. Її іще називають Зіркою Богородиці. Вона — поєднання жіночого та чоловічого начал.

“Ми хочемо, щоб українська символіка жила у кожній родині. І щоб її було так багато, аби жодній з імперій навіть на думку не спало, що це можна привласнити собі, щоб знищити це було неможливо, навіть поклавши на те тисячоліття”, – додає Дарія Альошкіна.

Колекція доступна у кількох кольорових варіаціях, щоб ранер та серветки можна було легко вписати у святковий декор.

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Діана Тищенко, Varosh

Фото зі сторінок Shplata в соцмережах

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