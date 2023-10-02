Проєкт Аліси Смирни “Від зернини до хлібини” втілюють на Ужгородщині

Посіяли пшеницю, згодом зберуть зерно, помелють та віддадуть у пекарню діти з Ужгорода та Перечина в рамках проєкту “Від зернини до хлібини”. Такий проєкт у Дубриницькій громаді організувала громадська активістка, гідеса Аліса Смирна. Мріяла про цей проект років 7, ще коли вперше його підгледіла у Вальдорфській школі в Німеччині, пояснила вона Varosh.

— Там 4-класники сіють пшеницю, доглядають за полем, збирають зерно, мелють, печуть хліб і мішечок зерна передають далі, 3-класникам, які мають продовжити традицію, — розповіла вона. — У нас це буде трохи інакше. Зібрала групу з 10 дітей віком в середньому 10 років, — на мій допис у Фейсбуці відгукнулися батьки цих дітей, які не раз брали участь у моїх заходах, які я організовую.

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Спонсором проєкту виступила австрійська організація Hilfswerk International. Пшеницю засіяли на полі, яке тривалй час не доглядалося і його власниця з радістю погодилася віддати його на рік під проєкт. Відтак, зі слів Аліси Смирни, в суботу 39 соток поля засіяли спеціальною озимою пшеницею, яку жінка купила в Мукачеві. Допомагав у цьому фермер з трактором та сіялкою: він підказував, коли і скульки добрив давати в землю, і вестиме фаховий бік проєкту аж до його закінчення.

— 15 липня ми маємо зібрати пшеницю, тоді я планую знову долучити дітей, — пояснила Аліса. — Фермер буде сипати нам зерно на брезент, ми Ч насипати в мішки, потім відвеземо в зерносховище в нашій велосадибі. Будемо місяць сушити, перевертати, грабати і знову сушити і потім плануємо змолоти і спекти хліб у пекарні.

Аліса Смирна сказала, що наразі проєкт заплановано тільки на рік і чи буде він тривати далі — не знає, оскільки це дуже затратний і дороговартісний проект.

— Я думаю, що діти не дуже аж так перейнялися ідеєю проєкту, я його сприймаю глибше, — каже Аліса Смирна. — Для них це був якийсь фан від мене. Подивимось, який буде урожай, чи буде урожай — буде видно…

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Впродовж року Аліса Смирна втілює різного роду проєкти, спрямовані на розвиток фермерства в Дубриницькій громаді: люди, які бажають вирощувати на своїх обійстях пшеницю чи кукурудзу, або доглядати за худобою — коровами, свинями, козами чи кроликами — отримували бажане і доглядають за тваринами.