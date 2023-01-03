“Я — Україна”: як футболки, розмальовані закарпатками, транслюють країну за кордоном

Ще минулого року волонтерка і гідеса Аліса Смирна придумала проєкт #iamukraine — “Я — Україна”. Йдеться про серію футболок, яку власноруч розмалювали жінки, які тижнями чекають на звістку від чоловіка з фронту, які невпинно волонтерять, донатять, продовжують працювати, незважаючи ні на що. Бо вони, за словами Аліси, і є Україна.

— Ці футболки — ідеальні для подарунку комусь закордоном, хто нас підтримує, — розповіла Аліса Varosh. — Вони ідеальні для того, щоб “транслювати” Україну. Майки з тризубом чи “Рускім воєнним кораблем” іноземці носити не будуть, вони трошки інакше це бачать. Я завжди шукала майки з принтом, де є жінка, українка. Мене трошки болить, що наша роль трошки заменшена і нас ніби не видно. Ми такий невидимий фронт. Це зрозуміло, бо герої наші — це ЗСУ, це переважно хлопці.

Я на собі пережила те, що чоловік, воюючи, тижнями не виходить на зв’язок, пережила те, що дитина була не зі мною (на певний час Аліса відіслала свою доньку до друзів за кордон, — ред.), я волонтерила, я забула, що я — жінка, я постаріла за ці місяці, і мені не вистачає розуміння суспільством ролі жінки в ці часи. Я подумала, що треба би цю українку зобразити і “винести в світ” і найкращою платформою для цього, в моєму сприйнятті, стала футболка.

Це мав бути не суто український символ, а такий, щоб іноземці теж могли їх носити, — каже Аліса Смирна. Вона накупила футболок і задумала щось на них намалювати. Та оскільки сама не малює, попросила допомогти знайомих, які готові підтримувати її проєкти. Відтак, майки розмальовували її сусідки, подруги, донька, а сама жінка годувала їх та створювала атмосферу. Ці майки вийшли, за словами Аліси, настільки глибокі і красиві, що вона була просто в захваті від них. Усі вони вже надіслані закордонним друзям та людям, які щоразу підтримують проєкти волонтерки.

— Потім я купила знову майки і попросила сусідку, щоб вони продовжили розмальовувати їх, бо я мусила їхати. І уявіть: у нас відключають світло, а вона зібрала жінок, чоловік однієї з них уже 9 місяців на війні, і вона дуже важко це переживає і її потрібно відволікати. Словом зібралося жінок немало. І всі вони сиділи і при світлі свічок оце все малювали… Вони навіть не питали, для чого мені ці майки? Я попросила намалювати на майці Україну, бо я і є Україна. Я жінка, і я і є Україна.

Готові майки здебільшого йтимуть на подарунок і на продаж за кордон, щоб роль жінки в житті України ширилася світом. На виручені гроші Аліса Смирна хоче зібрати жінок, які чекають синів, чоловіків, які їй допомагають і подарувати їм гарний тур по Закарпаттю, чи за кордоном.

— Щоб вони відволіклися на деякий час, щоб вони сміялися, щоб відчули себе, свою роль і свою важливість у тому, що вони роблять зараз, — сказала жінка.

Varosh

Фото зі сторінки Аліси Смирни у Фейсбуці

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