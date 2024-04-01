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Про їжу в кіно: вийшло нове відеоесе Антоніо Лукіча “Мої думки про кіно”

1 Квітня 2024 30

Сьома серія про кіно — “Як кіно провокує апетит?” вийшла днями на ютуб-каналі про кіно “Мої думки про кіно”. Це відеоесе — про їжу в кіно: чи здатне кіно втамувати голод, та що саме пізнають герої кіно, коли їдять?

“Напевно у 9 з 10 фільмів є сцена, в якій герої щось їдять, — каже автор відео.  — Їжа буде обов’язково! Яку ж сцену ви згадаєте насамперед?” У 7 з 92 анонсованих відео про кіно Антоніо Лукіч розповідає про те, чому ж у фільмах показують їжу?

Серія вийшла в проміжку між двома випусками “Яким буває кіно після війни?” — про те, які історії нам розповідали країни після Другої світової.

Нагадаємо, режисер з Ужгорода Антоніо Лукіч створив ютуб-канал про кіно — “Мої думки про кіно”, де планує зняти 92 відеоесе про кіно та все довкола нього.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: скрин з відео

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# "Мої думки про кіно" # Антоніо Лукіч # відео # кіно # новини Varosh

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