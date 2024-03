Про що не говорять діти? В Ужгороді пройде виставка за проєктом “Чути дітей”

Протягом 2,5 місяців мистецький центр “Кубло” здійснював проєкт “Чути дітей”, під час якого діти 11-16 років ділилися своїми історіями життя в часи війни. На основі створених дітьми робіт у чотирьох напрямках: візуальне мистецтво, література, аудіо студії та плейбек-театр, у четвер, 14 березня відкривають виставку у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.

Впродовж проєкту діти мали класи зі сторітелінгу (або творчої розповіді), у кожному з ними займалися фахові тренери: писали з відомою журналісткою Тетяною Літераті, малювали з художником Віктором Лавним, записували подкасти з викладачем Закарпатської академії мистецтв, засновником подкасту «Глибше» Робертом Довганичем та грали в плейбек- і форум театрі з харківською студією «Станція Уж». Під час цих занять вони отримували базові знання зі сторітелінгу та створювали свої власні історії про своє життя під час війни та свої переживання.

Керівниця центру “Кубло” Тетяна Смріга розповіла Varosh: на виставці будуть візуальні роботи, тобто малюнки дітей, будуть подкасти, які вони записували в студії, це будуть літературні твори, які вони писали, трішки відеоінтерв’ю з дітьми, які тренери записували під час проєкту.

— Важливо, що це не є проста виставка дитячих малюнків, тому що роботи часто зовсім недитячі, — сказала вона. — Це результати того, як живуть діти під час війни, про що вони переживають, що їх цікавить, що для них важливо. Особисто мене вразило то, що діти дуже переживають, і не говорять про це ні з ким, не обговорюють усі ці переживання про війну між собою, ми не знаємо чому… Мене вразило, що переживають не тільки переселені діти, тут зрозуміло, вони багато чого пережили, а й наші, місцеві діти теж дуже переживають. Тому проєкт дуже важливий, ці теми важливо піднімати і говорити. Тому що ці тривога і переживання забирають ресурс дітей, який вони могли б направити на те, щоб розвиватися.

Оскільки це дослідження, то в тренерів, зі слів Тетяни Смріги, не було якихось упереджень чи очікувань від дітей. Вони хотіли побачити і почути дітей саме такими, як вони є, почути саме те, що вони скажуть. Учасників не ставили у якісь жорсткі рамки, не змушували говорити саме про війну, тренери хотіли, щоб вони були максимально щирими і відкритими і давали їм у цьому свободу.

На виставці будуть події, направлені на те, щоб якомога більшому колу дорослих розповісти, як варто говорити з дітьми. В суботу о 13:00 буде кураторська екскурсія, де куратор розповість про роботи та їхній сенс з точки зору дорослої людини. В неділю буде лекція-дискусія з психологинею Людмилою Балецькою про те, як розмовляти з дітьми в часи війни. Вона даватиме практичні поради та відповіді на конкретні питання як батьків, так і людей, які працюють з дітьми — вчителів, тренерів, психологів за результатами проєкту “Чути дітей”.

В проєкті взяло участь 70 дітей. Тетяна Смріга каже: будуть продовжувати працювати з дітьми, але поки що не вирішили в якому форматі. Діти були абсолютно захоплені, і просили продовжити заняття “і далі кожен тиждень”.

«Чути дітей: зцілення через історії та мистецтво» – це міжнародний проєкт, у якому беруть участь організація Education for Equality and Ecology зі Словаччини та Human in Action Bosna and Herzegovina з Боснії і Герцеговини.

Проєкт реалізовується ГО «Мистецький центр «Кубло» за фінансової підтримки програмою «Culture Helps / Культура допомагає», яка імплементується Інша Освіта / Insha Osvita спільно з zusa за підтримки Європейського Союзу.

Зоряна Попович. Varosh,

Фото надані Тетяною Смрігою

