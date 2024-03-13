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Про що не говорять діти? В Ужгороді пройде виставка за проєктом “Чути дітей”

13 Березня 2024 3

Протягом 2,5 місяців мистецький центр “Кубло” здійснював проєкт “Чути дітей”, під час якого діти 11-16 років ділилися своїми історіями життя в часи війни. На основі створених дітьми робіт у чотирьох напрямках: візуальне мистецтво, література, аудіо студії та плейбек-театр, у четвер, 14 березня відкривають виставку у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.

Впродовж проєкту діти мали класи зі сторітелінгу (або творчої розповіді), у кожному з ними займалися фахові тренери: писали з відомою журналісткою Тетяною Літераті, малювали з художником Віктором Лавним, записували подкасти з викладачем Закарпатської академії мистецтв, засновником подкасту «Глибше» Робертом Довганичем та грали в плейбек- і форум театрі з харківською студією «Станція Уж». Під час цих занять вони отримували базові знання зі сторітелінгу та створювали свої власні історії про своє життя під час війни та свої переживання.

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Керівниця центру “Кубло” Тетяна Смріга розповіла Varosh: на виставці будуть візуальні роботи, тобто малюнки дітей, будуть подкасти, які вони записували в студії, це будуть літературні твори, які вони писали, трішки відеоінтерв’ю з дітьми, які тренери записували під час проєкту.

— Важливо, що це не є проста виставка дитячих малюнків, тому що роботи часто зовсім недитячі, — сказала вона. — Це результати того, як живуть діти під час війни, про що вони переживають, що їх цікавить, що для них важливо. Особисто мене вразило то, що діти дуже переживають, і не говорять про це ні з ким, не обговорюють усі ці переживання про війну між собою, ми не знаємо чому… Мене вразило, що переживають не тільки переселені діти, тут зрозуміло, вони багато чого пережили, а й наші, місцеві діти теж дуже переживають. Тому проєкт дуже важливий, ці теми важливо піднімати і говорити. Тому що ці тривога і переживання забирають ресурс дітей, який вони могли б направити на те, щоб розвиватися.

Оскільки це дослідження, то в тренерів, зі слів Тетяни Смріги, не було якихось упереджень чи очікувань від дітей. Вони хотіли побачити і почути дітей саме такими, як вони є, почути саме те, що вони скажуть. Учасників не ставили у якісь жорсткі рамки, не змушували говорити саме про війну, тренери хотіли, щоб вони були максимально щирими і відкритими і давали їм у цьому свободу.

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проєкт центру “Кубло” “Чути дітей”: плейбек-театр

На виставці будуть події, направлені на те, щоб якомога більшому колу дорослих розповісти, як варто говорити з дітьми. В суботу о 13:00 буде кураторська екскурсія, де куратор  розповість про роботи та їхній сенс з точки зору дорослої людини. В неділю буде лекція-дискусія з психологинею Людмилою Балецькою про те, як розмовляти з дітьми в часи війни. Вона даватиме практичні поради та відповіді на конкретні питання як батьків, так і людей, які працюють з дітьми — вчителів, тренерів, психологів за результатами проєкту “Чути дітей”.

В проєкті взяло участь 70 дітей. Тетяна Смріга каже: будуть продовжувати працювати з дітьми, але поки що не вирішили в якому форматі. Діти були абсолютно захоплені, і просили продовжити заняття “і далі кожен тиждень”.

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«Чути дітей: зцілення через історії та мистецтво» – це міжнародний проєкт, у якому беруть участь організація Education for Equality and Ecology зі Словаччини та Human in Action Bosna and Herzegovina з Боснії і Герцеговини.

Проєкт реалізовується ГО «Мистецький центр «Кубло» за фінансової підтримки програмою «Culture Helps / Культура допомагає», яка імплементується Інша Освіта / Insha Osvita спільно з zusa за підтримки Європейського Союзу.

Зоряна Попович. Varosh,

Фото надані Тетяною Смрігою

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