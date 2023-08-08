Президентка Угорщини підписала агреман Федору Шандору. Що це означає

Каталін Новак, президентка Угорщини, 8 серпня підписала агреман нового посла України в Будапешті Федора Шандора. Про це повідомляє угорське видання ATV з посиланням на власні дипломатичні джерела.

Про те, що “професора з окопів”, військовослужбовця та науковця УжНУ Федора Шандора планують призначити послом в Угорщині, стало відомо ще у травні цього року. Тоді, за повідомленнями “Європейської правди“, Україна й подала запит на агреман.

Що таке агреман

Агреман — це попередня згода уряду держави перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави. Для того, аби людина була призначена послом і могла остаточно ним називатися, має відбутися низка процедур.

Весь процес призначення глави дипломатичного пред­ставництва, який називається акредитацією, складається із кількох етапів:

1) підбір кандидатури посла або посланника;

2) запит на агреман;

3) видання акта внутрішнього права, що законодавча оформ­ляє призначення;

4) одночасне (в обох столицях) офіційне повідомлення в ЗМІ про призначення;

5) видача вірчих грамот;

6) попередня аудієнція у міністра закордонних справ країни перебування після прибуття посла чи посланника та передання міністру копії вірчих грамот;

7) вручення вірчих грамот (главі держави) під час офіційної церемонії і відтак початок дипломатичної місії даного пред­ставника.

Що це означає і що відбуватиметься далі

Видання ATV у своєму повідомленні про підписання агреману зазначає, що тепер – після того, як Каталін Новак підписала агреман – її рішення буде передано до Міністерства закордонних справ Угорщини для підпису міністра, про що буде повідомлено українську сторону. Рішення президента буде оприлюднено, коли Федір Шандор вручить свої вірчі грамоти президенту Угорщини.

Varosh