Право видобувати сіль з родовища на Тячівщині викупило на аукціоні закарпатське підприємство

Державна служба геології та надр України провела в системі ДП «Прозорро.Продажі» електронний аукціон на право розробки покладів камʼяної солі на ділянці Західно-Тереблянської ділянки в Закарпатській області. Переможцем торгів, які відбулися 6 лютого, стало закарпатське ТОВ “Вест Салт Груп”, яке купило право на розробку родовища на 5 років за ціною в 55 млн грн.

У Буштині видобуватимуть сіль, яка має повністю забезпечити потреби країни

Товариство було зареєстроване в червні 2022 року в Буштині. Тячівського району. Родовище з покладами камʼяної солі площею 43 га розташоване на околиці с.Теребля Тячівського району.

В аукціоні взяли участь 7 учасників, а стартова ціна 548 250 грн зросла до 55 млн грн. Сплачені від торгів кошти надійдуть у державний бюджет.

Varosh

Фото Ndra.info

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.