У Буштині видобуватимуть сіль, яка повністю забезпечить потреби країни

Підготовку до видобутку солі почали на території Буштинської громади Тячівського району. Тут, за словами голови Закарпатскої ОВА Віктора Микити, після попередніх геологічних досліджень виявили соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів.

В межах інвестиційної угоди з ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ» тут уже розпочали інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Водночас закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

— Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період, — сказав Віктор Микита. — Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тисяч тонн на сезон. Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.

Першу сіль, кажуть фахівці, добудуть уже через 6 місяців.

Інвестору, за словами Віктора Микити, створили максимально сприятливі умови, домовилися про розгляд додаткових опцій у межах індустріального парку, котрі дозволять підприємству швидше розвиватися.

Varosh

Фото Закарпатської ОВА

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