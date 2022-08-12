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Новини

У Буштині видобуватимуть сіль, яка повністю забезпечить потреби країни

12 Серпня 2022 1

Підготовку до видобутку солі почали на території Буштинської громади Тячівського району. Тут, за словами голови Закарпатскої ОВА Віктора Микити, після попередніх геологічних досліджень виявили соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів.

В межах інвестиційної угоди з ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ» тут уже розпочали інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Водночас закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

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— Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період, — сказав Віктор Микита. — Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тисяч тонн на сезон. Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.

Першу сіль, кажуть фахівці, добудуть уже через 6 місяців.

Інвестору, за словами Віктора Микити, створили максимально сприятливі умови, домовилися про розгляд додаткових опцій у межах індустріального парку, котрі дозволять підприємству швидше розвиватися

Varosh

Фото Закарпатської ОВА

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