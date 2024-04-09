Київська стилістка організувала барахолку, де зібрали 32 тисячі на потреби ЗСУ

32 150 гривень зібрали на ярмарку, організованому в Ужгороді — таким чином організатори долучилися до “Суботнього аукціону”, який щотижня проводить Varosh, аби зібрати кошти на авто для ЗСУ, які купує волонтер Андрій Любка.

На гаражному розпродажі можна було дати речам нове життя й обрати для себе одяг, домашній декор, книжки, посуд, аксесуари, квіти, та навіть килими.

— Все почалося з того, що ми з подругами напередодні літа вирішили трохи навести лад у своїх шафах, — розповіла організаторка сейлу стилістка Мар’яна Фісунова, яка сама родом із Донеччини, та тепер живе в Ужгороді. — Ми вирішили зробити невелику барахолку для подруг, але зрештою захід вийшов таким масштабним, невимушеним, затишним та неочікувано потрібним більшій кількості людей, що мені й на думку не спадало, що буде так!..

Одна з дівчат, зі слів Мар’яни, спекла дуже смачний хліб, який навіть не дочекався початку ярмарку — його миттю розкупили. Також на Ярмарку провели аукціон — найдорожчим лотом став відстріляний тубус протитанкового гранатомета, який продали за 9500 грн.

— Тубус Андрію Любці дали військові, а він передав його нам на аукціон, — пояснила головна редакторка Varosh Діана Тищенко. — Дружина Андрія, Юля також долучилася та передала лот — перекладену нею книгу «Ми робили бомби для Гітлера» канадійської письменниці українського походження Марші Форчук Скрипух зі своїм підписом.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Марини Малютіної

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