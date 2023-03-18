Понад 3 тисячі вареників з сиром зліпили волонтери на конкурсі “Шеф вареник”

На конкурсі “Шеф вареник”, який 17 березня провели в Ужгороді, чотири волонтерські команди за 2,5 години зліпили загалом 3063 вареника з сиром. Планували зліпити не менше 2023 вареників, щоб передати їх у шпиталі, де зараз лікуються поранені бійці — розповіла Varosh Галина Ярцева, організаторка конкурсу, голова ГО “Рух підтримки закарпатських військових“.

— Вирішили провести такий конкурс з кількох причин, — пояснила вона. — Основна мета була — наготувати вареників для наших поранених бійців у лікарнях, бо хто їм там ліпитиме вареники? Крім того, з сиром — він дорогий і це кальцій. Водночас, ми хотіли об’єднати і перезнайомити наших волонтерів, тому що всі вони наші, але у своєму щоденному волонтерстві вони вкрай рідко перетинаються і тим більше рідко мають можливість познайомитись. Наприклад, наші “павучки”, які плетуть маскувальні сітки в Падіюні, до нас в офіс на Гойди взагалі практично не заходять. Так само і наші інші волонтерські групи. У нас волонтерить і багато переселенців і по суті виходить, що в нашому Русі волонтерить вся Україна. І нам важливо було їх об’єднати, налагодити комунікацію, щоб вони відчули єдність спільної роботи.

Зараз, за словами Галини Ярцевої, “Рух” реалізовує за підтримки Карпатського фонду ґрантову програму з інтеграції ВПО у волонтерське середовище. Знайомлять вимушених переселенців з культурою Закарпаття, кухнею краю, проводять для них екскурсії. На конкурсі команда волонтерів-вимушених переселенців називалась “Свідомі вареники”, зустрілися разом вперше і посіли 2 місце.

— Спочатку просто хотіли наліпити вареників, але це не дуже цікаво, краще, коли є дух змагання, азарту, — каже Галина Ярцева. — Тому вирішили зробити конкурс. Якби я їх не зупинила, то вони б ще довго ліпили! Ганяли мене: “Нам ще сиру потрібно!”, бо в них ще час лишався, а всю начинку вже використали. З продуктами нам допомогли ужгородці в “Дасторі”: щоразу заходячи в супермаркет, вони беруть список необхідних продуктів для бійців. Тепер, серед іншого, ми просили сир і так усе, що було потрібно для роботи, люди принесли в наші кошики.

Змагання проходило в одному з приміщень Ужгородського вищого профучилища торгівлі та технологій харчування. Було 4 команди: “Помагатори”, “Падіюнівські ґаздиньки”, “Свідомі вареники” та “Великі ведмедиці”. Призами учасників повністю забезпечили спонсори акції, усі вони пов’язані із Закарпаттям і кухнею. Перемогла команда “Великі ведмедиці” (887 вареників), вони виграли головний приз — туристичну поїздку на Міжгірщину та Синевир. Другий приз — Перечинська мануфактура з дегустацією сирів, третій “Сировина” з дегустацією закарпатських вин і четвертий — піца і крафтове пиво в одному з пабів Ужгорода.

Однак, оскільки учасниці команди-переможця практично всі місцеві, то свій приз вони передали команді переселенців “Свідомі вареники”, людям, які на Міжгірщині ніколи не були і озеро Синевир бачили тільки на фото.

Varosh

Фото Євгена Кудрявцева

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.