Понад 130 тисяч за тиждень зібрали мукачівські школярі на дрони

За тиждень 5 шкіл Мукачева передали проєкту “Мукачівські дрони” 130 403 грн донатів на дрони. Про це розповів волонтер та гід Макс Адаменко.
— Кошти з благодійних ярмарків, як донати, передають на закупівлю дронів для наших військових Мукачівської ТГ, — пояснив він. — Особисто хочу подякувати колективу, керівництву, батькам і учням ліцеїв та шкіл: 5, 7, 10, 11 та Дерценській школі.
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Мукачівські волонтери, підприємці та фахівці з електроніки об’єдналися для того, аби купувати комплектуючі та дрони для трьох підрозділів, де служать мукачівці. В рамках проєкту “Мукачівські дрони” Макс Адаменко проводить у школах лекції про дрони. Розповідає дітям максимум цікавої інформації про дрони на війні, їх різновиди, схожість і відмінності, ефективність використання.
— Наша мета — 500 тисяч, ми зібрали вже трошки більше половини, — пояснив Varosh Макс Адаменко. — Не дозбируємо до кінця, вже починаємо частково закуповувати дрони. Вже ти дрони на тестах, завтра перший віддаємо хлопцям. Десять ще цілих цього тижня має заїхати. Основна мета проєкту — більше і швидше. Ми стараємося закуповувати готові дрони, це економить час на збірку, пайку і т.п. Зараз шукаємо можливість домовитися з постачальниками, щоб вони напряму відправляти хлопцям дрони, це буде ще швидше.
Зоряна Попович, Varosh
Фото зі сторінки Макса Адаменка у Фейсбуці
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