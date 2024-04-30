Понад 130 тисяч за тиждень зібрали мукачівські школярі на дрони

За тиждень 5 шкіл Мукачева передали проєкту “Мукачівські дрони” 130 403 грн донатів на дрони. Про це розповів волонтер та гід Макс Адаменко.

— Кошти з благодійних ярмарків, як донати, передають на закупівлю дронів для наших військових Мукачівської ТГ, — пояснив він. — Особисто хочу подякувати колективу, керівництву, батькам і учням ліцеїв та шкіл: 5, 7, 10, 11 та Дерценській школі.

Понад 45 тисяч зібрали на благодійному ярмарку “Бельтайн” в Ужгородському замку

Мукачівські волонтери, підприємці та фахівці з електроніки об’єдналися для того, аби купувати комплектуючі та дрони для трьох підрозділів, де служать мукачівці. В рамках проєкту “Мукачівські дрони” Макс Адаменко проводить у школах лекції про дрони. Розповідає дітям максимум цікавої інформації про дрони на війні, їх різновиди, схожість і відмінності, ефективність використання.

— Наша мета — 500 тисяч, ми зібрали вже трошки більше половини, — пояснив Varosh Макс Адаменко. — Не дозбируємо до кінця, вже починаємо частково закуповувати дрони. Вже ти дрони на тестах, завтра перший віддаємо хлопцям. Десять ще цілих цього тижня має заїхати. Основна мета проєкту — більше і швидше. Ми стараємося закуповувати готові дрони, це економить час на збірку, пайку і т.п. Зараз шукаємо можливість домовитися з постачальниками, щоб вони напряму відправляти хлопцям дрони, це буде ще швидше.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Макса Адаменка у Фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.