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Понад 1 мільярд гривень – на освіту, понад 72 мільйони – на медицину: проєкт бюджету Ужгорода на 2024 рік

12 Грудня 2023 11

На офіційному сайті Ужгородської міської ради оприлюднено проєкт міського бюжету на 2024 рік. Громадське обговорення прокту міського бюджету відбудеться 14 грудня о 14:00 в режимі онлайн.

Про таке повідомляють в Ужгородській міській раді.

Як ідеться в проєкті міського бюджету Ужгороді на 2024 рік, обсяг дохідної частини бюджету Ужгородської міської громади на 2024 рік визначено у сумі 2 млрд. 080 млн 720 тис. гривень. 80 % доходів бюджету забезпечать податкові надходження, насамперед, податок на доходи фізичних осіб.

Видатки міського бюджету обраховано у 2 млрд. 076 млн 720 тис. гривень.

Із цієї суми на утримання органів місцевого самоврядування передбачено фінансування у сумі 242 млн 925 тис. грн.

На освіту закладено видатки у розмірі 1 млрд. 188 млн 489 тис. грн. (з урахуванням освітньої субвенції з державного бюджету), і на цю статтю припаде 65% усього бюджету.

На медицину проєктом передбачено 72 млн 290 тис. грн.

Окремо прописані основні прогнозовані показники соціально-економічного розвитку Ужгорода на 2024 рік.

Так, середньорічну кількість населення в місті у 2024 році очікують на рівні 115,5 тисяч осіб.

Відповідно до прогнозів, середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Ужгороді становитиме 20 400 грн. При цьому, згадано, що за січень-липень 2023 року середня заробітна плата (номінальна) штатного працівника на підприємствах, в організаціях та в установах міста становила 15 861 грн.

У документі також зазначається, що наразі в Ужгород релоковано понад 189 підприємств. Найбільшу частку серед релокованих підприємств займає ІТ- кластер – 38 релокованих та переєстрованих підприємств. На другому і третьому місці – сфери надання послуг та оптово-роздрібна торгівля.

Varosh,

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# бюджет # медицина # освіта # проєкт

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