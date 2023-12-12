Понад 1 мільярд гривень – на освіту, понад 72 мільйони – на медицину: проєкт бюджету Ужгорода на 2024 рік

На офіційному сайті Ужгородської міської ради оприлюднено проєкт міського бюжету на 2024 рік. Громадське обговорення прокту міського бюджету відбудеться 14 грудня о 14:00 в режимі онлайн.

Про таке повідомляють в Ужгородській міській раді.

Як ідеться в проєкті міського бюджету Ужгороді на 2024 рік, обсяг дохідної частини бюджету Ужгородської міської громади на 2024 рік визначено у сумі 2 млрд. 080 млн 720 тис. гривень. 80 % доходів бюджету забезпечать податкові надходження, насамперед, податок на доходи фізичних осіб.

Видатки міського бюджету обраховано у 2 млрд. 076 млн 720 тис. гривень.

Із цієї суми на утримання органів місцевого самоврядування передбачено фінансування у сумі 242 млн 925 тис. грн.

На освіту закладено видатки у розмірі 1 млрд. 188 млн 489 тис. грн. (з урахуванням освітньої субвенції з державного бюджету), і на цю статтю припаде 65% усього бюджету.

На медицину проєктом передбачено 72 млн 290 тис. грн.

Окремо прописані основні прогнозовані показники соціально-економічного розвитку Ужгорода на 2024 рік.

Так, середньорічну кількість населення в місті у 2024 році очікують на рівні 115,5 тисяч осіб.

Відповідно до прогнозів, середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Ужгороді становитиме 20 400 грн. При цьому, згадано, що за січень-липень 2023 року середня заробітна плата (номінальна) штатного працівника на підприємствах, в організаціях та в установах міста становила 15 861 грн.

У документі також зазначається, що наразі в Ужгород релоковано понад 189 підприємств. Найбільшу частку серед релокованих підприємств займає ІТ- кластер – 38 релокованих та переєстрованих підприємств. На другому і третьому місці – сфери надання послуг та оптово-роздрібна торгівля.

Varosh,

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