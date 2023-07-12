“Початок усього — в природі”. Скульптуру “Яблуко пізнання” відкрили в парку Шенборна

В парку Шенборна, що у Воєводині, відкрили скульптуру “Яблуко пізнання”. Це вже друга скульптура зі скверу “Трьох яблук, які змінили світ”. Перша — “Яблуко Ньютона” — з’явилась торік, 20 листопада.

Фігури чоловіка і жінки наповнені камінням — звичайним, порослим мохом та білим мармуром — вказують на те, що початок усього — в природі. Про це Varosh розповів скульптор композиції Роман Мурник. З його слів, концепція скульптури народилася у нього спільно з меценатом Сергієм Мошаком.

— Каміння збирали прямо по території відпочинкової зони, а мармур теж наш, закарпатський, колись в околицях Воєводина був кар’єр, де його добували, — пояснив Роман. — Ми старалися поєднати якісь природні мотиви, оскільки все бере початок з природи, зупинились на камінні. З часом він обростатиме мохом і матиме доволі цікавий вигляд. Наступна скульптура — “Яблуко прогресу” — це вже буде цілком інша історія.

Роман Мурник сказав, що Яблуко прогресу вказуватиме вже на 21 століття, на противагу двом попереднім композиціям. Ідея скульптури, каже, в нього вже є.

Участь у відкритті скульптури взяли президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор, в.о. начальника управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Олександра Горзов, меценат Сергій Мошак, скульптор Роман Мурник та представники туристичної спільноти області.

Varosh,

Фото зі сторінки Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

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