Сквер “Трьох яблук, які змінили світ” відкрили на Закарпатті

Яблуко Єви, яблуко Ньютона та яблуко Apple — нову туристичну локацію презентували 20 листопада у Парку Шенборна, на території курорту «Voevodyno Resort». Зробили це до 9-ї річниці парку, — пише Турінформ Закарпаття.

“Сквер розташований в унікальному енергетичному місці на Перечинщині, посеред лісу, гірських доріг, річок чистого повітря та тиші. Тут ростуть разом старі та нововідкриті дерева яблунь. Як відомо, яблуко це давній символ молодості, здоров’я, життєвої сили, кохання, молодості та шлюбу. А у Біблії згадується яблуко, як “Заборонений плід” – це фрукт, що ріс на “дереві пізнання добра і зла”, як відомо, потім його, який Адам та Єва з’їли, під час перебування в Едемському саду”, — йдеться в повідомленні.

Керівник Турінфоцентру Олександр Коваль розповів Varosh, що наразі у сквері є тільки погруддя Ньютона з яблуком на голові. Автор — Роман Мурник, який став автором ряду мініскульптурок в Ужгороді. Незабаром у сквері з’являтся фігури Стівена Джобса та Адама і Єви.

Нагадаємо, що потрібно знати про яблука, які змінили світ:

Першим є Яблуко Єви – яблуко правди, яке запропонував Єві змій в Едемському саду. До речі, в кількох метрах від цього скверу, за парканом є сад, де ростуть на сьогодні 24 отруйні та небезпечні рослини Закарпаття, що зібрані тут з науково-пізнавальною метою; Яблуко Ньютона – яблуко науки. Усім відома легенда про те, як після падіння яблука на голову всесвітньо відомого вченого Ісаака Ньютона він відкрив закон всесвітнього тяжіння. Дорога позаду пам’ятника веде до водоспаду Вагаш; Яблуко Apple – це яблуко людського прогресу, який вже не зупинити. Винаходи людства та технології, що змінили світ. Дорога поруч розділяється на два напрями – і нам вибирати позитив чи негатив. Такий прогрес і такий творчий задум авторів – у кожного з гостей, що прийдуть сюди завжди є вибір.

Varosh

Фото: Олександра Коваля

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