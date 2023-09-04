Платформа Ringostat стала першою українською телефонією зі штучним інтелектом

Платформа колтрекінгу, телефонії та наскрізної аналітики Ringostat завершила бета-тест ШІ, вбудованого в віртуальну АТС та стала першою українською телефонією зі штучним інтелектом. На сьогодні українські компанії можуть взяти участь у тестуванні ШІ для дзвінків, безкоштовно проаналізувавши приблизно 100-200 розмов, або 1000 хвилин.

Штучний інтелект та ужгородська студія звукозапису вперше спільно створили музику

ШІ вже інтегровано в інтерфейс, він аналізує дзвінки, переводячи розмови у текст, а також визначає настрій співрозмовників. З квітня і дотепер штучний інтелект проаналізував для одного тільки Ringostat більш як 8240 дзвінків, сумарною тривалістю понад 510 годин.

Продукт можна використовувати не тільки для відділів продажів. Техпідтримці він надасть дані, як покращити якість обслуговування, а маркетингу дозволить зрозуміти, як клієнти сприймають рекламу та що варто додати в об’яви чи на сайт.

Як анонсували раніше, ШІ розшифровує діалоги у текст, перекладає діалог з мови комунікації на мову, зрозумілу користувачу, аналізує, фіксує настрій розмови та співрозмовників і надає поради щодо подальших кроків.

Varosh,

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.