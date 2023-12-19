Пластові різдвяні вертепи вітатимуть містян в Ужгороді та Мукачеві

Також різдвяні вертепи організовують і в низці інших населених пунктів області. Однак саме в Ужгороді й Мукачеві запросити привітати пластові вертепи можна, зареєструвавши заздалегідь заявку.

Як розповіла для Varosh голова Пласту на Закарпатті Людмила Лівак, традиція ходити з вертепами у Різдво для Пласту має давню історію. Людмила згадує, що ще в студентські часи, будучи у Пласті, вже долучалася до вертепних дійств організації.

«Щорічні вертепи – це для нас елемент пластового виховання. Ми не можемо розповідати про національне виховання, про національні традиції «на пальцях» в теорії, тому робимо це через таке культурне дозвілля. Кожен осередок готує вертепи на своєму локальному рівні, знаю, що завжди колядують у себе хустські пластуни, ужгородські, мукачівські, довжанські,– розповіла Людмила Лівак. – Раніше в організації було мало дітей, відповідно, менше вертепів. Тож в основному діти з вертепами ходили вітати, насамперед, пластові і, так би мовити, «навколопластові» родини. Зараз кількість дітей виросла, всі хочуть брати участь у вертепі, тож ми робимо такий широкий захід».

Також цього року вперше, за словами Людмили Лівак, з великою ймовірністю бетлегемщики ходитимуть з пластовими вертепами у Великому Бичкові Рахівського району й у Тересві на Тячівщині, де було створено нові осередки.

«Кожне село має свої традиції бетлегемів, якісь свої сценарії та коляди. Ми б хотіли, щоб діти вивчали свої локальні традиції та поширювали їх, відтворювали», – додала Людмила Лівак.

В Ужгороді 2 пластових вертепи вітатимуть з Різдвом упродовж 25,26 та 27 грудня. Запросити бетлегемщиків на коляду можна, заповнивши відповідну форму.

Так само впродовж 25-27 грудня ходитимуть з вертепами пластуни Мукачева.

Як розповіла Varosh виховниця молодшого юнацтва Пласту Мукачева Тетяна Когутич, на мукачівській станиці наразі готують 3 вертепи: окремі бетлегеми представлять дорослі й молодші юнаки та юначки, а також новаки.

«До повномасштабної війни мукачівські пластуни з вертепами традиційно колядували собі на зимовий лижний табір «Лещетарик», адже одним із напрямків роботи Пласту є навчити дітей кататися на лижах. Організувати лижний табір дорого, тож кошти з коляди частково покривали ці витрати, полегшуючи фінансову участь батьків – розповіла Тетяна Когутич. – Цього року ми робили заходи зі збору коштів для військових під час акції з передачі Вифлеємського вогню. Зараз вирішуємо, можливо теж частину коштів з коляди спрямуємо на підтримку армії, а частину – на організацію лижного табору».

Вертепи старше юнацтво готує самостійно. З меншими дітьми працюють виховники. Тетяна Когутич розповіла, що цього року молодше юнацтво для вертепу вчить колядки найближчих сусідів Закарпаття іноземними мовами – румунську, угорську, словацьку і польську. Також зазначає, що намагається добирати для вертепу і давні українські колядки, зокрема, повстанські. Згадує, як під час пластового колядування на словах «А на небі зірка, сонечко сіяє. А на землі з наших братів кров ся проливає».

Найбільше пластунів, за словами Тетяни Когутич, чекають старші люди по хатах, також традиційно пластуни вертепуть у церквах і у Мукачівській міській раді.

Запросити вертеп у Мукачеві можна, заповнивши реєстраційну заявку за цим посиланням.

А вже на січень Пласт Закарпаття готує масштабну подію – обласний батл пластових вертепів. Такий захід уперше був проведений минулого року, розповіла Людмила Лівак. Під завершення циклу різдвяно-новорічних свят у Мукачеві з’їхалися усі вертепи, організовані пластовими осередками, аби визначити кращий бетлегем. Тоді за підсумком батлу найкращими визнали вертеп із Довгого. Тож цього року, розповіла Людмила Лівак, змагання між вертепами відбудеться у Довгому, орієнтовно – 13 січня.

Вертеп – давній різдвяний український звичай, обрядове різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами, короткими виставами. На Закарпатті групу ряжених з вертепом також називають бетлегемом.

Varosh,

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