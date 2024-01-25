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Перший на Закарпатті пункт реєстрації та допомоги туристам відкрили на Драгобраті

25 Січня 2024 35

Пункт реєстрації та допомоги туристам відкрили на горі Драгобрат. Тут постійно чергуватимуть гірські рятувальники для того, щоб бути ближче до туристів, які, можливо, травмувалися чи потребують консультації щодо походу в гори, — розповіли в Головному управлінні ДСНС на Закарпатті.

Як розповіла Varosh речниця управління Наталія Батир, на території Рахівського району діють чотири відділення гірських пошуково-рятувальних груп: у Лазещині, Ясінях, Рахові та Квасах.  Тепер,  відкриттям пункту на Драгобраті рятувальники зможуть в рази швидше діставатися до людей, які травмувалися та потребують допомоги.

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— Раніше найчастіше на їх пошуки та допомогу залучалися рятувальники з відділення у Квасах, — пояснила Наталя Батир. — У пункті чергуватимуть рятувальники всієї Рахівської пошуково-рятувальної групи, цілодобово там перебуватимуть щонайменше 3-4 рятувальники, один з яких матиме ще й спеціалізацію фельдшера, щоб мати можливість надати домедичну допомогу травмованій людині.

В пункті також реєструють туристів та надають консультації щодо походу в гори та попереджають про можливу лавинну небезпеку в горах.

З слів Наталі Батир, це перший пункт реєстрації та допомоги туристам у місці масового скупчення туристів. Дуже актуальним такий пункт був би ще й на Пилипці.

— Там є пункт реєстрації, але не біля підніжжя гірськолижного підйомника. Було би добре створити такий пост ще й там. Плануємо створити такий пункт ще і на Вишці, — сказала речниця.

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Пункт збудували за каркасно-панельною технологією з використанням енергоефективних матеріалів.  Кошти виділило Міністерство закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога».

Varosh,

Фото ГУ ДСНС на Закарпатті

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# гірські рятувальники # Драгобрат # ДСНС

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