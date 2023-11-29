Першу технічну сіль видобули з родовища на Закарпатті

Перші декілька сот тонн технічної солі підняли на поверхню Тереблянського солевидобувного родовища. За попередніми підрахунками, обсяги видобутку родовища можуть сягати 45 тонн на добу з опцією на збільшення до 200 тонн в разі розширення виробничих потужностей, — написав на своєму каналі в Telegram голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

З його слів, глибина залягання солі в межах родовища – від 30 до 500 м. Це дає можливість до 2026 року після освоєння повної виробничої потужності добувати до 300 тис. тонн, зокрема й 80 тис. тонн солі «Екстра» на рік, з перспективою наростити обсяг видобутку за умови добудови переробних потужностей.

Перша технічна сіль тепер може бути поставлена на підприємства для утримання доріг у зимовий період. У перспективі родовище на 100% зможе забезпечити ці потреби України.

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Нагадаємо, першу сіль на Тереблянському солевидобувному родовищі добули на початку липня цього року. Її зразок Віктор Микита подарував Володимиру Зеленському 2 серпня, коли той приїжджав на Закарпаття для координаційної наради. Тоді Президент сказав у відеозверненні, що родовище на Закарпатті може забезпечити кухонною та технічною сіллю всю Україну, оскільки основне соледобувне підприємство країни — “Артемсіль” — через бойові дії в Донецькй області зупинилося ще 25 травня 2022 року.

За інформацією Liga.net, ТОВ “Катіон Інвест” з 2017 року володіє спецдозволом на видобування солі на Тереблянському родовищі. Компанія належить двом інвестиційним фондам – Ехо (бенефіціар – Валентин Кондратьєв) та Юкон (бенефіціарка – Оксана Омельяненко). Омельяненко – бізнес-партнерка бізнесмена Юрія Косюка, їй належать частки в таких компаніях бізнесмена, як ТОВ “МХП-Агрокряж”, ТОВ “МХП-Агро-С”. У квітні 2023 року інша їхня компанія ТОВ “Закарпатська видобувна компанія” за 4,91 млн грн купила ліцензію на сусіднє родовище солі – Західно-Тереблянську ділянку.

Varosh намагається дізнатись більше деталей стосовно видобутої солі, однак наразі не може сконтактувати із керівництвом компанії підрядника. Дзвінки та повідомлення залишаються без відповіді.

Varosh

Фото Закарпатської ОВА

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