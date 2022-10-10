Перебої зі світлом та планові відключення: до чого бути готовим закарпатцям

Ракетні удари окупантів по великій частині країни в багатьох міста втрапили в електростанції та підстанції. У деяких регіонах тимчасово була відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані «віялові відключення»).

— Ми просимо закарпатців виважено ставитися до споживання електроенергії, з оглядом на воєнний стан, — сказав на брифінгу щодо безпекової ситуації на Закарпатті керівник ПРАТ “Закарпаттяобленерго” Олександр Білак. — Особливо у вечірній, нічний час, але також і в денний час. Якщо по всій території України буде ярко виражений дефіцит електроенергії, то планові відключення в краї цілком можливі. Статусом їх введення командує диспетчер України і західної енергосистеми.

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Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА, додав, що всі лікарні краю обладнані дизельними генераторами, про це потурбувалися ще в “ковідні” часи і тривалого відключення від електроенергії на Закарпатті не буде.

— Якщо всі ми з сьогоднішнього дня будемо заощаджувати електроенергію і ставитися до її використання помірковано, то її відключень не буде, — сказав він.

“Сьогодні ввечері та наступні кілька днів давайте зробимо все можливе, щоб мінімізувати споживання електроенергії о 18.00-23.00, — написав на своїй сторінці у Facebook голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. — Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях”.

Найбільш енерговитратними, за словами Андрія Геруса, є електрообігрівачі, бойлери, кухонна електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник (кавоварка), праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосос, комп’ютер, телевізор.

Varosh Фото: 40a.media