Масований обстріл в Україні. На Закарпатті наразі без вибухів, — ОВА

Зранку 10 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по різних містах України. Від самого ранку майже на всій території країни оголошена повітряна тривога: під обстріл потрапили Київ, Львів, Запоріжжя, Харків, Вінниця, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв, — пише Суспільне. Був вибух у Конотопі на Сумщині, в Кривому Розі.

Телеграм-канали публікують відео прильоту в міст Кличка.

Вночі російські військові завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки. 14 людей загинуло, близько 90 — поранено.

Схоже, окупанти ціляться по об‘єктах енергетичної інфраструктури: удари по них підтвердили у Львівській області та Хмельницькій областях. У Полтаві немає електроенергії та води, — інформує Громадське.

Ракета поцілила в дитячий майданчик у парку Шевченка в Києві

10 жовтня навчання у школах Львова та Рівненщини буде дистанційним.

Укрзалізниця повідомляє, що резервні вагони готові до подачі у разі необхідності. Додаткові рейси — за потреби — будуть оголошені на офіційних каналах Укрзалізниці.

Стосовно прильотів на територію Закарпаття — інформація недостовірна, — повідомили в Закарпатській облдержадміністрації.

— Загалом область не постраждала, були певні перебої з електроенергією, але обленерго з цим впоралося, — сказав на брифінгу голова ОВА Віктор Микита. — Вони проводили з весни ремонт усіх електромереж і алгоритм дій у них уже відпрацьований на всі випадки.

Varosh Фото: Суспільне