Парк «Радванський кар’єр» в Ужгороді не сформовано через відсутність документації – відповідь на запит Varosh

Збір підписів під зверненням щодо забудови на Радванському кар’єрі завершено, звернення підписали 799 ужгородців.

Як ми вже повідомляли, поблизу озера на Радванському кар’єрі, який є популярним місцем відпочинку для багатьох ужгородців, впродовж останніх місяців ведеться активна забудова.

На Радванському кар’єрі поблизу озера триває забудова

Ініціативна група містян, намагаючись убезпечити Радванський кар’єр, ініціювала колективне звернення до Ужгородської міської ради, обласної адміністрації та Ужгородської міської прокуратури з проханням розслідувати правомірність забудови чотирьох ділянок та сприяти створенню парку навколо Радванського кар’єру. За кілька днів під зверненням підписалося 799 містян, повідомив один із ініціаторів звернення Олександр Ровняк.

Тим часом, Varosh отримав відповідь з Ужгородської міської ради на інформаційний запит щодо ситуації довкола Радванського кар’єру. Відомо, що 10 вересня 2022 міська рада під час сесії ухвалила рішення «Про створення нового парку навколо озера колишнього Радванського кар’єру». Тож редакція поцікавилася, на якому етапі перебуває процес створення парку, і чому 4 земельні ділянки в районі Радванського кар’єру не були повернуті до комунальної власності з моменту затвердження проєкту створення нового парку.

Як повідомили в Ужгородській міській раді у відповіді на запит, станом на зараз ділянку парку «Радванський кар’єр» не сформовано, позаяк на об’єкт не виготовлена землевпорядна документація. Відповідно, визначити площу й межі парку наразі немає можливості.

Щодо ділянок, на яких ведеться будівництво, у міській раді повідомили: згадані ділянки перебувають у приватній власності.

«Відповідно до законодавства, викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, може здійснюватися лише за згодою їх власників. У разі неотримання згоди власника земельної ділянки на її викуп для суспільних потреб виникає примусове відчуження земельних ділянок, яке регулюється рішенням суду», – йдеться у відповіді.

Разом із тим, у міській раді повідомили, що загалом у межах Ужгорода розміщено 4 парки: окрім Радванського кар’єру, це парки Боздоський, Підзамковий та парк Перемоги.

Varosh,

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.