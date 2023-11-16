На Радванському кар’єрі поблизу озера триває забудова

На Радванському кар’єрі — популярній локації відпочинку ужгородців — поблизу озера впродовж останніх місяців ведеться активна забудова. ГО “Ужгороду потрібні парки” ініціювала колективне звернення до Ужгородської міської ради, обласної адміністрації та Ужгородської міської прокуратури з проханням розслідувати правомірність забудови чотирьох ділянок та сприяти створенню парку навколо Радванського кар’єру.

Ініціативу створення парку навколо кар’єру, найбільшої чистої водойми в межах Ужгорода, ГО запустила влітку 2020 року, напередодні виборів міського голови в листопаді 2020 р. Тоді ужгородці підтримали петицію «Створення паркової зони навколо озера колишнього Радванського кар’єру» від 15 липня 2020 і Ужгородська міська рада 10.09.2020 сесією міської ради VII скликання прийняла рішення «Про створення нового парку» навколо озера колишнього Радванського кар’єру».

— Ми з групою ужгородців хотіли облагородити цю місцину, тому що там купа сміття, люди ходять до озера через рельси і загалом вся локація має доволі стихійний характер, хоча на це озеро щоліта приходять купатися тисячі ужгородців, — розповів Varosh ініціатор звернення Олександр Ровняк. — Ми тоді зініціювали прибирання там і на хвилі виборів запустили проєкт створення парку. Всі дуже радо його підтримали, міський голова, тодішній кандидат, навіть взяв його в арсенал своїх передвиборчих обіцянок. В міськраді створили проєкт парку, але далі справа зупинилася.

Зі слів Олександра Ровняка, ділянки на тій території були роздані давно і саме для того, щоб випередити можливу забудову локації, створили петицію в 2020 році. Втім, ділянки, з огляду на проєкт майбутнього парку, не тільки не повернули у власність громади, а останнім часом забудова активізувалася. З південної сторони озера, вздовж берегової лінії виріс приватний будинок і зводяться ще два. З північної сторони, прямо біля найбільш відвідуваної зони відпочинку, були роздані чотири ділянки під приватну забудову.

“На плані територій, ці чотири приватні ділянки відмічені як “Адміністративні будівлі парку”, тоді як на кадастровій карті ці ділянки виділені під приватну забудову — тобто знаходяться у приватній власності. Таким чином, маємо суперечливу інформацію — як можуть приватні ділянки стати адміністративною зоною парку?”, — запитують ініціатори у зверненні.

— Цього літа ми виявили, що там працювала важка техніка, — розповів Олександр Ровняк, — автівки просто насипали тонни землі і, очевидно, хотіли підібратись ближче до води. Ми звернулися до міської ради, вони виїхали туди з перевіркою і з’ясувалося, що ніяких дозволів на такі роботи в них нема. Всі документи, які це підтверджують, у нас є.

Тоді активісти ГО “Ужгороді потрібні парки” звернулися до голови ОВА Віктора Микити, який направив на Радванський кар’єр перевірку. Після цього всі роботи припинилися.

Команда активістів, серед яких є і юристи, відзняла відео-розслідування ситуації довкола Радванського кар’єру та поширила його в соцмережах. Зі слів Олександра Ровняка, відео, як і колективне звернення, юридично не спонукає чиновників до дії, але підніме суттєвий суспільний резонанс:

— Підписів під звернення за два дні вже 250! Ще кілька днів ми його потримаємо в мережі і потім направимо в три інстанції: міську раду, ОВА та прокуратуру. Таким чином люди одним підписом можуть дуже швидко підписати одразу три звернення.

Varosh направив інформаційний запит на ім’я міського голови Ужгорода Богдана Андріїва з проханням роз’яснити ситуацію довкола кар’єру та майбутнього парку.

Varosh,

Фото надані Олександром Ровняком

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