Паліїв сухої трави на Закарпатті рятувальники виявляють дронами

Аеромоніторинг рятувальники ГУ ДСНС на Закарпатті здійснюють по всій території області з 2020 року. Найчастіше, коли рятувальники прибувають на місце спалювання трави, палія вже давно не видно, а за допомогою дронів можна побачити і траву, що горить і людину, яка її підпалила і вже відійшла від місця злочину, — пояснила Varosh речниця ГУ ДСНС у Закарпатській області Наталя Батир.

— Сусіди подекуди бояться казати, хто підпалив траву, тому рятувальники змушені вдаватися до аеромоніторингу. Так ми можемо виявляти власне самих підпалювачів. Часто такі підпали сухої трави ведуть до великої шкоди, навіть до лісових пожеж, як-от було в 2022 році на Ужгородщині. Тоді нам довелося залучати навіть авіацію, щоб загасити величезну площу, охоплену вогнем.

Після того, як виявляються палії, на місце вирушають інспектори, які вже виписують протокол на спалення сухої рослинності та штрафують підпалювача за відповідними статтями (від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів (3 060 – 6 120 грн) – для громадян — ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Зі слів Наталі Батир, безпілотники є в частинах ДСНС у кожному районі, тож аеромоніторинг здійснюють по всій території Закарпаття. Зазвичай здійснюють його ближче до вихідних, адже саме тоді люди мають час, щоб прибирати подвір’я.

— Однак на відео ми побачили, що навіть у будній день горить дуже багато сухої рослинності, — каже Наталя Батир.

Суху траву, з її слів, краще компостувати, або збирати і централізовано вивозити з села на звалища.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: скрин з відео ГУ ДСНС на Закарпатті

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