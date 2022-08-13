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Новини

13 Серпня 2022 1

Лісову пожежу на горі Савчин між селами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль локалізували вчора, 12 серпня, о 16.25 і далі вона не поширюється. Зараз, за словами речниці ДСНС на Закарпатті Наталі Батир, тепер спостерігаються локальні осередки тління.

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«На місці продовжують працювати і рятувальники, і лісівники, і нацгвардія і місцеве населення допомагає, — сказала вона Varosh. — Сподіваємося сьогодні нам вдасться повністю і остаточно ліквідувати це загорання».

З її слів, лісівники звернулися до рятувальників по допомогу 12 серпня о 3 годині ночі.

— На той час вони вже працювали над гасінням вогню, — розповіла речниця, — в них є пожежні автомобілі, водомети, тому вони взялися за гасіння, але побачили, що самотужки не впораються. За їхніми даними, вони почали гасити пожежу після 16-ї години.

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Гасіння ускладнено важкодоступною гірською місцевістю (середня висота близько 500 м). Загалом вогонь пройшов 90 га лісу.

Наразі пожежу гасять понад 200 чоловік та 20 одиниць техніки, авіація ДСНС продовжує скидати воду на осередки пожежі. З початку проведення ліквідаційних робіт здійснили понад 60 скидів.

Varosh

Фото та відео Управління ДСНС на Закарпатті

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