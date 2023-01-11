Освітній простір “Education Hub” в Ужгороді набирає учнів

Освітній простір “Education Hub”, який діє при Inspiration Cafe в Ужгороді, оголосив про набір учнів 5-11 класів. Хаб розрахований як на дітей ВПО, так і на місцевих. Як розповіла Varosh Ірина Бордусенко, генеральна директорка ліцею Educator в м.Києві, концепцією цього відкритого хабу є надання освіти дітям, які з тих чи інших причин не мають доступу до нормальної освіти.

— Це можуть бути різні причини: чи регулярні вимкнення світла, чи переповнені класи, — пояснила вона. — Ми приймаємо учнів 5-11 класів, це діти 10-16 років, класи у нас об’єднані двома напрямками: заняття в т.зв. опенспейсі, де можуть займатися діти, які не мають власних ґаджетів. Вони приходять до нас в опенсейс, беруть ґаджет і підключаються до навчання своєї школи.

Другий варіант, за словами Ірини Бордусенко, це діти, які з певних причин не пішли в школу. Вони приходять в “Education Hub” і навчаються по програмі за основними предметами. Концепція хабу розрахована до 100 учнів одночасно. Наразі на навчання вже набрали понад 30 учнів. Тепер хаб розширює свої рамки і приймає нових учнів.

Все що необхідно – це заповнити реєстраційну форму.

Нагадаємо, викладачі приватного ліцею Educator в Києві створили низку ініціатив, які стали відповіддю на виклики сьогодення: аби діти вимушених переселенців могли завершити навчання, в Ужгороді заснували освітній хаб Inspiration Cafe. У хабі безкоштовно навчають понад сотню дітей різних класів за методикою свого ліцею.

Детально про візію хабу, принципи організації навчального процесу та погляд засновників та освіту під час та після війни ми писали тут — Коли викладачі та учні — вимушені переселенці: як працює освітній хаб Inspiration Cafe в Ужгороді.

Varosh

Фото: «Inspiration Cafe»

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