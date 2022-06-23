Освітній хаб «Inspiration Cafe» в Ужгороді запрошує на навчання дітей-переселенців

З часу відкриття 11 травня, освітній хаб прийняв на навчання 198 дітей з числа вимушено переміщених осіб. Учні, які припинили повноцінне навчання наприкінці лютого, отримали можливість знову долучитися до освітнього процесу в оффлайн форматі та продовжити опановувати освітні програми з навчальних предметів, які затверджені МОН України. Разом із ними працюють 12 вчителів, які також вимушено покинули свої домівки та роботу у пошуку безпечного середовища для подальшого проживання.

Детально про візію хабу, принципи організації навчального процесу та погляд засновників та освіту під час та після війни ми писали тут — Коли викладачі та учні — вимушені переселенці: як працює освітній хаб Inspiration Cafe в Ужгороді.

Фактично, у хабі учні перебувають на індивідуальному навчанні. Кожен працює у звичному для себе темпі на онлайн-платформі Liko Education, самостійно опрацьовуючи теми. Час на уроках вчителі виділяють на спілкування з дітьми та пояснення незрозумілого з пройденого матеріалу.

Важливою є й психологічна підтримка, аби пропрацювати травми війни. Кожен клас має 2 «Психологічних кола» на тиждень, участь у яких розвиває навички стресостійкості, подолання страхів, керування власними емоціями тощо.

Поміж уроками не забувають і про смачні перерви з корисним снеком та розмовами за чашкою чаю.

Вівторок — спортивний день, коли діти грають у масові стратегічні ігри на стадіоні “буревісник”, а щочетверга — навчаються проєктній діяльності. Такий підхід дозволяє у рамках освітнього хабу реалізувати програму ранньої профорієнтації дітей, аби у майбутньому вони свідомо зробили вибір професії.

Для команди освітнього хабу важливо інтегрувати дітей у нову для них місцевість. Тому для них часто організовують навчальні екскурсії, наприклад, до археологічного музею Ужгородського національного університету імені професора Балагурі Е.А.

«Ми тримали у руках зуб реального мамонта! Круто! А я тримав меч 14 століття!», — радіє Артур, учень 3 класу. «Там були вази з черепів! Уявляєте?!», — захоплено розповідає учень 1 класу Тимофій.

У «Inspiration Cafe» хочуть дати дітям можливість не тільки закінчити навчальний рік і наздогнати опущені теми, але й інтегрувати їх у місцеву громади та допомогти легше пройти адаптацію.

Навчання у хабі безкоштовне. Аби потрапити на навчання в «Inspiration Cafe» необхідно заповнити заявку за посиланням https://forms.gle/WDrB3CZXCnJZgNYQ6

Гичка Галина, Varosh

Фото: «Inspiration Cafe»

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