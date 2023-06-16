Окуляри віртуальної реальності передали для закарпатських вчителів

У рамках проєкту «Віртуальна реальність єднає Карпати: інтерактивні шкільні лабораторії», який реалізовує АРР “Закарпаття” спільно з румунськими партнерами з Сату-Маре, в Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти передали 14 окулярів віртуальної реальності. Про це Varosh розповів директор АРР Володимир Феськов.

Зробили це, щоб дати можливість вчителям навчитися користуватися окулярами віртуальної реальності та підтримувати «свіжий освітній контент», тренуватись на ньому та запроваджувати у своїх школах.

— Проєкт почався ще в 2021 році, однак там були об’єктивні труднощі, відбулася заміна команди і ми вирішили його продовжити, аби його все ж виконати, — пояснив Володимир Феськов. — Ми впровадили всі невиконані заходи в рамках проєкту і створили додаткові можливості, які ми бачили у вигляді закупівлі окулярів для Інституту. Фактично ми були націлені зробити так, аби будь-який вчитель Закарпаття міг попрактикуватися працювати в цих окулярах, створюючи свої персональні уроки і цей досвід міг би запровадити у своїй школі.

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Сам інструмент — окуляри — не є надто дорогим, за словами Володимира Феськова, будь-яка сільська рада може собі дозволити закупити кілька таких окулярів у школу. Питання полягає в тому, як їх перетворити на інструмент для освіти. Тому і вирішили сфокусуватися саме на Інституті післядипломної педагогічної освіти, бо він працює з вчителями. Купили також додаткові ліцензії для вчителів і учнів, щоб можна було працювати в них обом сторонам освітнього процесу.

— Ще важливо було зробити так, щоб ці окуляри були доступні в користуванні, легкі в оновленні. Ми купили окуляри, в які можна завантажити програму, це україномовний продукт, сфокусований на український ринок. Найближчі 3-5 років вони будуть актуальні як інструмент. Ми не ставили ціллю забезпечити окулярами школу. Нашою ціллю було зробити так, щоб, умовно кажучи, 14 вчителів могли скористатися окулярами і подивитися, як вони працюють. Головна ідея — контент і завдання вчителя — використовуючи цей контент, створювати інтерактивні уроки. Завдання полягає в тому, щоб навчити його це робити. Далі школа може закупити такі окуляри для себе. Це окуляри, які дозволяють доповнити реальність інструментами, які відсутні в школі, наприклад, немає в школі хорошого класу хімії, бо це дуже дорого. Окуляри можуть допомогти вирішити це питання.

Після продовження проєкту команда змогла взяти участь в конкурсі «Interreg Project Slam – 2022!», який визначає найкращий проєкт року, стала номінантом і виграла його.

Varosh,

Фото: АРР “Закарпаття” (директор ЗІППО Ярослав Сивохоп та Володимир Феськов)

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