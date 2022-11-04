Віртуальна реальність у школах: проєкт закарпатської команди переміг на конкурсі в Брюселі

Навчання за допомогою окулярів віртуальної реальності запроваджували у двох школах на Закарпатті. Команда проєктних менедженрів робила це в рамках проєкту “Віртуальна реальність єднає Карпати: інтерактивні шкільні лабораторії”. Проєкт отримав 1 місце в конкурсі проектів транскордонного співробітництва Interreg Project Slam.

Координаторка проєкту Ганна Цимболинець розповіла Varosh про те, що в проєкт реалізовується в межах програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія.

Перш за все він полягає в інтеграції новітніх технологій в шкільний навчальний процес: у 4 пілотні школи України та Румунії закупили окуляри віртуальної реальності та навчили вчителів користуванню ними.

— Якщо для Румунії такі окуляри в школах не є великою дивиною, то для нааших шкіл використання цих окулярів було вперше, — розповіла Ганна Цимболинець. — На Закарпатті ми працювали з Солотвинським ліцеєм-інтернатом з румунською мовою навчання і Нижньоапшанським ліцеєм. Вони отримали 40 окуляри віртуаьльної реальності разом з ліцензією. Уроки з використанням цих окулярів різні — від географі та астрономії до навіть фізкультури. Нашим завданням було купити ці окуляри та організувати навчання вчителів з використання цих окулярів з технічної точки зору і як їх інтегрувати їх у навчання. Програма використання полягає в тому, що вчитель повністю контролює процес і проводить урок.

Координаторка проєкт розповіла, що вчителів навчали користуватися окулярами фахівці з Інституту післядипломної освіти, які у свою чергу пройшли навчання у виробника.

— В наших школах бракує таких сучасних методів освіти, діти вчаться за методами своїх батьків-дідів, — розповіла вона. — Але сучасні діти вже інакші, цифровй світ вимагає жити за новими технологіями і застаріла методологія навчання їм уже нецікав і тому була дуже низька мотивація до навчання. Зараз ця технологія робить уроки цікавішими і візуалізація навчального матеріалу — побачити, як на уроці хімії розщеплюється молекула і т.п. — сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Програма розроблена для всіх класів від початкових до випускних.

Фінал конкурсу проектів транскордонного співробітництва Interreg Project Slam відбувся в Брюселі 27 жовтня. За результатами голосування проєкт закарпатської команди зайняв 1 місце. За словми Ганни Цимболинець, такі програми транскордонного співробітництва функціонують по всій Європі на кордонах між країнами і щороку програма Interek проводить конкурс на найкращий проєкт.

— Тепер проєкт на стадії завершення і разом із Інститутом післядипломної освіти і вирішили і надал начати наших вчителів користуванню пристроями віртуальної реальності. Звичайно, для того, щоб поширювати проєкт, треба залучати ще кошти для закупівлі цих окулярів, але сам результат, ефект від проєкту показав, що він вартий тих грошей. Над цим треба працювати, є різні можливості отримати фінансування для цього, — розповіла вона.

Varosh

Фото з архіву Ганни Цимболинець

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