Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

Одна жінка загинула та дві травмувалися через падіння з мосту в селі Кваси на Закарпатті. Що відомо

4 Серпня 2023 199

Вчора, 3 серпня ввечері у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту в селі Кваси, на Рахівщині з висоти 20 метрів впали 3 жінки. Сталося це через частково зруйноване дерев’яне покриття мосту — провалився один дерев’яний проліт, — повідомили в Головному управлінні ДСНС на Закарпатті.

Усі жінки — мешканки Київської області, котрі відпочивали у одному з місцевих готелів.

“Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Там на них вже чекали лікарі екстреної медичної допомоги. На жаль, попри старання медиків 54-річна постраждала померла у автомобілі «швидкої». Ще двох киянок 1986 року народження з травмами різної важкості було госпіталізовано до Рахівської районної лікарні”.

Міст через Тересву обвалився на Закарпатті (Доповнено)

В Закарпатській ОВА повідомили, що міст перебуває на балансі Ясінянської громади, яка відповідає за його належний стан та утримання. Голова ОВА Віктор Микита дав доручення невідкладно зібрати Раду оборони області й регіональну комісію ТЕБ та НС з цього питання.

Тривають слідчі дії.

Varosh,

Фото ГУ ДСНС на Закарпатті 

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Кав’ярню-фотомузей “OttoFoto” відкрили в Ужгороді

Ще одна локація з платним паркуванням з’явиться в Ужгороді

Пересувний госпіталь підготував для бійців Комітет медичної допомоги в Закарпатті

Володимир Зеленський відвідав Закарпаття і провів екстрену нараду з дипломатами