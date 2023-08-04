Одна жінка загинула та дві травмувалися через падіння з мосту в селі Кваси на Закарпатті. Що відомо

Вчора, 3 серпня ввечері у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту в селі Кваси, на Рахівщині з висоти 20 метрів впали 3 жінки. Сталося це через частково зруйноване дерев’яне покриття мосту — провалився один дерев’яний проліт, — повідомили в Головному управлінні ДСНС на Закарпатті.

Усі жінки — мешканки Київської області, котрі відпочивали у одному з місцевих готелів.

“Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Там на них вже чекали лікарі екстреної медичної допомоги. На жаль, попри старання медиків 54-річна постраждала померла у автомобілі «швидкої». Ще двох киянок 1986 року народження з травмами різної важкості було госпіталізовано до Рахівської районної лікарні”.

Міст через Тересву обвалився на Закарпатті (Доповнено)

В Закарпатській ОВА повідомили, що міст перебуває на балансі Ясінянської громади, яка відповідає за його належний стан та утримання. Голова ОВА Віктор Микита дав доручення невідкладно зібрати Раду оборони області й регіональну комісію ТЕБ та НС з цього питання.

Тривають слідчі дії.

Varosh,

Фото ГУ ДСНС на Закарпатті

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