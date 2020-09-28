Новий туристичний маршрут у Карпатах: Як пройти “Шлях гуні” за 9 годин

Відтепер є ще одна ідея відпочинку на Закарпатті. Нещодавно в Ужгороді, в рамках Дня туризму, презентували культурний проєкт “Шлях гуні” у селі Річка на Міжгірщині. Це новий інноваційний туристичний продукт, що поєднує природні ландшафти мальовничих полонин Боржави, традиційне полонинське господарювання та виробництво гуні – одягу з овечої шерсті верховинців.

Детальніше розповідає керівник проєкту – історик Владислав Товтин. За його словами, ідея виникла, коли організатори роздивлялися старовинні фотографії з весілля в селі Синевир. На цих знімках молодята вбрані в старовинні кожухи – гуні. Колись ремесло виробництва гуні було поширено по всьому Закарпаттю, але з часом почало зникати. Кожух був символом достатку та багатства, використовувався в народних обрядах.

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– Це ремесло почало відмирати через зникнення традиційного господарювання. Гуня є традиційним полонинським одягом. На щастя, в деяких селах Міжгірщини та Воловеччини ще залишилися майстрині, які знають це ремесло. Одним із головних осередків є село Річка. У ньому виготовляють звичайні гуні, так звані вівчарські гуні, та джергу (варіант ліжника).

Владислав у співпраці з Агенцією регіонального розвитку Закарпатської області розробив пішохідний туристичний маршрут у селі Річка та на околицях. Для його проходження потрібно пройти буковий ліс на Боржавську полонину, звідки відкривається безмежний краєвид на гори Гимба, Великий Верх та Стій. Там можна побачити два господарства, де утримують овець та кіз. А ще поспостерігати за процесом виготовлення сиру, вурди та бринзи.

– Якщо, наприклад, туристи поселилися десь у Річці, то зранку вони зможуть перейти на сайт нашого проєкту, і за допомогою мапи пройти маршрут протягом 7-9 годин. Тобто, він розрахований на цілий день. Протяжність туристичного шляху в селі – майже 16 км.

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Друге завдання проєкту – організація тренінгів для спеціалістів у галузі зеленого туризму та виготовлення народного одягу. Туристи, які приходитимуть в гори, зможуть поспілкуватися з майстринями і побачити процес.

– Ми хочемо показати людям справжнє Закарпаття з його особливостями та традиціями. Проєкт повинен стати поштовхом для розвитку сільського туризму та підвищення економічної спроможності цього гірського регіону.

Ремесло виготовлення гуні пов’язане з традиційним полонинським господарюванням у Карпатах, адже сировиною слугує саме овеча вовна. Гуня виготовляється протягом двох років. Вона є дуже коштовною. Аби отримати шерсть, потрібно чекати рік. Стрижуть овець щовесни. Потім готову вовну починають вичісувати на спеціальних щітках, а далі готують до прядіння, яке відбувається за допомогою старовинних кросен. Останній етап – обробка тканини водою у валилі, спеціальній споруді на гірському потічку.

Маршрут Шлях гуні – тут. Він ще буде доповнюватися.

Varosh

Проєкт реалізовується Агенцією регіонального розвитку Закарпатської області за підтримки Українського культурного фонду в межах реалізації грантової програми “Культура. Туризм. Регіони» за фінансової підтримки Українського культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та Офісу розвитку малого та середнього підприємництва (SME.DO) при міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.