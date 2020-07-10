Притулок Явірник, або карпатський туризм у стилі light. Колонка Владислава Товтина

Часто зустрічаю людей, які хочуть долучитися до гірських подорожей, але не готові повністю відмовитися від усіх здобутків цивілізації. Вони хочуть бути далеко від натовпів туристів, підкорювати гірські вершини, жити посеред лісу, але щоб була стріха над головою, гаряча вода і, бажано, швидкий wi-fi для свіжих дописів до Instagram. Звичайно, багато хто згодом наважиться зробити крок до справжнього bushcraft, але треба з чогось починати…

Одним з небагатьох місць в Українських Карпатах, де можна поєднати дику природу, чудові краєвиди, легку доступність та комфортні умови проживання, є туристичний притулок Явірник недалеко від Великого Березного. Знаходиться він на західних схилах однойменного гірського хребта, біля вершини Юда Верх, на висоті 930 м.н.р.м.

Хребет Явірник став популярним туристичним місцем ще у 30-х роках минулого століття, коли тут проклали кілька пішохідних маршрутів.

Фрагмент туристичної мапи Підкарпатської Русі 1930-х років

В ті часи провідною туристичною спільнотою в краї був Клуб чехословацьких туристів (KČST), який займався розробкою та маркуванням туристичних маршрутів, загальна протяжність яких складала майже 1000 км. Для потреб туристів було збудовано 17 гірських притулків. У 1936 році було збудовано такий притулок і на Явірнику. Діяв він і за угорської влади до 1944 року. Потім понад 10 років він стояв занедбаний, доки не був відновлений радянськими туристичними організаціями як “Будинок туриста”.

Притулок під Юда Верх. Малюнок 1930-х років

Притулок Явірник добре відомий багатьом поколінням туристів Закарпаття та за межами краю. Історична будівля, відкрита для мандрівників цілий рік, мала статус культового місця в Карпатах. На схилах гори поруч з притулком було встановлено невеликий бугельний підйомник для лижників. Після розпаду Союзу будівлю притулка приватизували і вона кілька разів змінювала свого власника. В 2015 році притулок був знищений пожежею, але за кілька років був відновлений силами туристичного товариства “Карпатські стежки”, під опікою якого він зараз і знаходиться.

До притулку можна дістатися кількома маркованими маршрутами. З Великого Березного до притулку йде стежка Закарпатського туристичного шляху, найдовшого пішохідного маршруту в Українських Карпатах, протяжністю 398 км. Також на Явірник йдуть маршрути з сіл Кострино, Чорноголова та Руський Мочар.

Мапа хребта Явірник та околиць. mapy.cz

Ми з друзями вибрали підйом з боку Великого Березного, але, напевно, у найлегшому з усіх можливих варіанті. Проїхавши колоритне поселення ромів на околиці Березного, ми дісталися до села Руський Мочар, яке розкинулося біля підніжжя гірського хребта.

Туристичний вказівник перед селом Руський Мочар

Авто можна залишити біля сільських будинків, під наглядом місцевих мешканців. Від автобусної зупинки на початку села починається найкоротший шлях до притулку, тривалістю півтори години. Прознакований він жовтим маркером, а потім ще додається червоне маркування ЗТШ.

Маршрут до притулку від автобусної зупинки

Підйом не важкий, проходить спочатку через луки над селом, а потім гарним буковим лісом. Дорога добре заїжджена автотранспортом, тому після дощів може бути місцями досить заболоченою, і варто знайти стежку, яка йде паралельно шляху.

Дорога на Явірник

Капличка перед притулком

Від притулку можна пройтися ще майже 2 км до вершини Явірника (1017 м.н.р.м.) через невелику полонину. Навколо відкриваються чудові краєвиди, в добру погоду видно польські Бескиди та словацький Віґорлат. Біля вершини височіє вежа телевізійного ретранслятора.

Туристичне маркування ЗТШ

Дорога в горах

Бескиди

1017

Шлях до притулку

Від вершини ми повернулися до притулку, де нас чекала краща нагорода за підкорення гори…

Мрія туриста!

Зараз туристичний притулок Явірник має можливість прийняти до 25 туристів, розміщених у загальних кімнатах. Є душові, туалети, автономне опалення, кухня. В будинку є електрика та інтернет. На дворі обладнані місця для відкритого вогню та побудована альтанка. Є можливість встановлення наметів на території притулку.

Притулок

Спальня

Кухня

Альтанка на дворі

Санвузли розташовані в окремому приміщенні та доступні і для мешканців кемпінгу

Провели реконструкцію та утримують притулок туристичне товариство “Карпатські стежки”, добре відоме своєю діяльністю в Українських Карпатах. Організація займається створенням та підтримкою туристичної інфраструктури, маркування маршрутів та відновили кілька гірських хат. Я колись ночував у їхньому притулку під горою Кінь Грофецький в Горганах, а зараз уже довелося і в оновленому Явірнику.

Туристичні вказівники з маршрутів “Карпатських стежок”

Нас гостинно приймав один з керівників проекту відновлення притулку Олександр Бурсанов, який нам зробив екскурсію притулком, та ще й прочитав лекцію про історію Явірника.

Обговорення нових подорожей…

Хранитель Явірника

Біля притулку стоїть міні-скульптура від Михайла Колодка, присвячена легендарній постаті хранителя традицій Явірника Янку Деревляному, талановитому художнику та непересічній особистості, який багато років життя присвятив горам, а зараз будує новий притулок неподалік. Але це історія для наступної подорожі…

Владислав Товтин, спеціально для Varosh

*** Матеріал опублікований як авторська колонка, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які автор висловив у цій публікації.