Новий туристичний маршрут через Лінію Арпада розробляють в Ужанському національному природному парку

В Ужанському нацпарку почали розробляти нову туристичну стежку повз залишки оборонних споруд Лінії Арпада. Ці оборонні об’єкти часів Другої світової війни розкидані по різним локаціям краю і через одну з них, біля села Жорнава, туристичний маршрут уже прокладено, — пояснив Varosh Олег Горбей, начальник відділу рекреації та благоустрою національного природного парку. Лінія була не суцільна, а складалася зі скупчення кількох оборонних об’єктів у різних місцях.

— Ще один такий об’єкт є біля села Сіль, біля підніжжя гори Княгиня. Тут теж дуже багато укріплень, дотів, дзотів, бетонних споруд, і ми ще давніше вирішили провести цей маршрут. Тепер нарешті “дійшли руки” до цього, — каже Олег Горбей. — Крім того, там дуже гарні краєвиди, старі букові ліси. Це швидше екологічна стежка.

Протяжність маршруту невелика, за словами чиновника, — до 3 км. Маршрут кільцевий, починається від туристичного комплексу “Едельвейс”, або біля автомобільної дороги Ужгород-Львів, біля мосту на село Стричава. Наразі туристичний маршрут на стадії розробки концепції, закінчити її планують наступного року.

На території Ужанського НПП вже є діюча туристична стежка повз Лінію Арпада, протяжністю в 1,5 км. А загалом у національному природному парку діє біля 16 туристичних стежок, однак частина їх, у зв’язку з воєнним станом зараз недоступні.

Varosh,

Фото ілюстративне

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