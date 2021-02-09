На Закарпатті тестують 10 маршрутів із аудіогідами Ужанською долиною

На Закарпатті створили проєкт туристичних маршрутів із аудіогідами “Пізнай Ужанську долину”. Ініціативу втілюють громадська організація “Щасливі діти” у партнерстві з ГО “Асоціація фахівців туристичного супроводу Закарпаття”, за підтримки Українського культурного фонду та Закарпатської ОДА. Невдовзі кожен зможе прогулятися цими маршрутами.

«Наразі екскурсоводи працюють над розробкою маршрутів. Кожен із них команда тестує самостійно. Це дає змогу випробувати маршрут, доопрацювати його, звернути увагу на речі та обставини, які не видно дистанційно, та виставити координати для внесення їх на платформу мобільного додатку. Взагалі, такі поїздки дають можливість поспілкуватися як з представниками влади, власниками різних локацій, так і місцевими жителями. Це дає змогу зробити проєкт, завдяки новим партнерствам, максимально корисним для споживача», – повідомила керівниця проєкту Людмила Сюзева.

До прикладу, малочисельне село Лубня, що знаходиться на відстані 42 км від Ужгорода та на кордоні із Польщею, стало однією із точок у так званій тестовій експедиції команди проєкту. Почали з маршруту Юрія Яновського “Містика гір та шепіт старовинних церков”. Це один із десяти маршрутів для самостійних подорожей, що в часи карантину, через поширення коронавірусної інфекції, є надзвичайно актуальним. При цьому людина самостійно обирає, що їй більше до вподоби: пересуватися пішки, на велосипеді чи автомобілі.

На думку екскурсовода, у населених пунктах Ужанської долини туризм практично не розвивався, тому цивілізація не знищила залишки первинної краси та духовності. А це якраз велика перевага та магніт для туристів. Головне – надати їм відповідну інформацію.

«Ця екскурсія є пропозицією побачити незвичайне. Те, що в інших місцях уже навіки втрачено, тут ще є. І воно все справжнє: чиста й не спаплюжена природа, побут старих дерев’яних будиночків, таємниці дерев’яних церков. Саме ці споруди стали основою моєї екскурсії. Надихає усвідомлення, що це не музейні експонати, а досі функціонуючі архаїчні церкви. Вони схожі на старі книги, що написані незрозумілою мовою. Під час подорожі за моїм маршрутом ми спробуємо їх прочитати», – зазначив Юрій Яновський.

Подорожуючи за цим маршрутом, можна дізнатися багато різного. Наприклад, побувати на місці падіння метеориту. Сталося це 9 червня 1866 року на околицях села Княгиня. Цей метеорит визнано найбільшим в Європі за всю історію наукових досліджень. Його велетенський уламок і нині зберігається у Віденському природничо-історичному музеї.

Щодо гастрономічних точок цього маршруту, то в кондитерській Gallia sweet shop Галина Репарюк пропонує відвідувачам неймовірно смачний, легкий, яфиново-горіховий торт “Ужанська долина”.

Природні, історичні, архітектурні, культурні та гастрономічні родзинки Ужанської долини будуть адаптовані у 10 маршрутах для самостійних подорожей. Вони будуть художньо відтворені у сувенірному наборі листівок “Пізнай Ужанську долину” та в аудіогідах на платформі міжнародного мобільного додатку izi.travel. За кожним маршрутом буде видано фотоальбом, світлини до яких готує відомий фотограф Сергій Гудак. Крім того, в рамках проєкту для посилення промоції регіону буде відзнято відеоролик.

Varosh