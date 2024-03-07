Нові лінії каналізаційних очисних споруд побудують в Ужгороді

Тристоронній договір про будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд в Ужгороді підписали напередодні у Варшаві Європейський банк реконструкції та розвитку, Ужгородська міська рада та «Водоканал м. Ужгород». Договір стосується підготовки кредитування, фінансову підтримку для цього надасть Європейський банк реконструкції та розвитку.

Для будівництва лінії розраховують на залучення 15 мільйонів євро для, — кажуть у міськраді.

“Очисні споруди в Ужгороді збудовані понад чотири десятиліття тому, розраховані на значно меншу кількість населення. Із того часу вони не лише не модернізовувалися, а й комплексно не ремонтувалися, і на сьогодні практично вичерпали свій ресурс”, — йдеться в повідомленні.