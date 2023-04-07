Нова спеціальність з’явилася в Мукачівському техучилищі завдяки місцевим підприємцям

Компанія “Ліка-Комфорт”, яка представляє на українському ринку системи вентиляції, кондиціонування та енергозбереження, пролобіювала створення у Вищому професійному училищу № 3 (Мукачево) нової спеціальності — “Монтажник систем вентиляції кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації”. Ліцензію на цей фах заклад отримав від Міністерства освіти України цього року — підтвердила Varosh директорка закладу Мирослава Газдик.

— Ця професія є актуальною і більшість наших спеціалістів працевлаштовуються саме в “Ліці-Комфорт”, — пояснила вона. — В нас технічний заклад освіти, єдиний на Закарпатті, який готує актуальні тепер на ринку праці професії верстатника широкого профілю, токаря-фрезерувальника. Плануємо також ліцензувати професії з енергозбереження, одна з них — Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики.

Компанія “Ліка-Комфорт” є соціальним партнером училища №3.

Чим ми дихаємо? Все, що треба знати про вентиляцію у приміщенні, — пояснює “Ліка Комфорт”

— Кілька років тому ми помітили, що студенти навчаються і не ознайомлені з сучасними технологіями, які ми вже давно впроваджуємо в життя, — пояснила Varosh Олена Ціва, співвласниця та директорка компанії. — Виходить дуже велика прірва між освітою і бізнесом. Ми працюємо з вентиляцією приміщень, впроваджуємо такі енергоефективні рішення як теплові насоси, зараз сонячна енергетика актуальна, і нам хочеться, щоб студент приходив і знав про це все.

Зрозумівши це, компанія з партнерами подарувала училищу обладнання для навчання студентів. Після цього в аудиторії провели ремонт, після якого компанія змонтувала частину обладнання для навчання студентів. Вони мають можливість розбирати його до найменших частин і складати, розуміти роботу цих пристроїв.

Зі слів Олени Ціви, їхня компанія організувала спеціальні навчальні курси, де ознайомлювала клієнтів з новими кліматичними, енергоефективними рішеннями, які заходять на ринок. Створювали також ґрантові місця для студентів, викладачів, щоб вони чули про ці нові технології.

— При спільних зустрічах я постійно говорила про потребу осучаснення навчання і училище №3 дослухалося і подали заявку в міністерство і відкрили цю спеціальність, — розповіла вона. — Маю бажання, що наша подальша співпраця, обладнання, яке в них є, бажання змінювати систему освіти зменшить відрізок прірви між роботодавцем і тим, кого готують навчальні заклади. Щоб діти володіли гарними сучасними професіями, їм не хотілося виїжджати за кордон, щоб була любов до робочих спеціальностей і можливо, вони стануть базою до поштовху любові до добре оплачуваних, корисних робочих спеціальностей.

Varosh

Фото надані Мирославою Газдик

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